Lego lanza un set dedicado a la comunidad LGBTQIA+

La empresa danesa de juguetes Lego sacará al mercado un set dedicado al movimiento LGBTQIA+, para mostrar su apoyo a la diversidad en cuanto a las orientaciones sexuales e identidades de género.

El set, que se llama 'Everyone Is Awesome' ('Todo el mundo es increíble') y que ha aparecido en la página oficial de la compañía, está inspirado en la icónica bandera del arco iris. Cuenta con 11 minifiguras monocromáticas, cada una con su propio peinado y color.

"Quería crear un modelo que simbolice la inclusividad y que anime a celebrar a todo el mundo, sin importar como se identifiquen, sientan o a quién amen. Cada persona es única, y con un poco más de amor, aceptación y empatía en el mundo, todos podríamos sentirnos más libres de ser verdaderamente nosotros mismos", cuenta el vicepresidente de diseño, Matthew Ashton.

El diseñador añadió los colores negro y marrón para representar la amplia diversidad de la comunidad LGBTQIA+. Se incorporó además el azul celeste, el blanco y el rosa para apoyar e integrar al colectivo trans.

Hablando del difícil periodo de su vida que acompañó su 'salida del clóset', Ashton afirmó: "Si alguien me hubiera regalado este set en esa etapa de mi vida, me habría sentido aliviado de saber que me apoyaban, de saber que esa persona me estaba diciendo: 'Te quiero, creo en ti. Siempre puedes contar conmigo'".

El producto, compuesto de 346 piezas, sale a la venta el próximo 1 de junio, con motivo del inicio del mes del Orgullo, dedicado a los derechos de esta comunidad. Estará disponible en la página web y en tiendas de Lego con un precio recomendado de 34,99 dólares/ euros.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!