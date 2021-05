Una estadounidense recurre a una ley del siglo XIX para convocar un jurado y condenar al presunto violador ante la negativa del fiscal

Madison Smith, una joven de 22 años que denunció una violación y que se encontró con el rechazo del fiscal a presentar cargos, recurrió a una ley del siglo XIX para poder convocar su propio gran jurado.

Según informa The Washington Post, en febrero de 2018 Smith, quien era entonces alumna del Bethany College, en Lindsborg (Kansas), tuvo sexo con otro estudiante, Jared Stolzenburg. Según su testimonio, lo que empezó con consentimiento pronto convirtió en una violación. En particular, Stolzenburg empezó a estrangular y abofetear a la joven.

"Al principio traté de quitarme las manos de la garganta y él apretaba más fuerte cada vez. Me estrangulaba de 20 a 30 segundos a la vez y comenzaba a perder el conocimiento. Cuando soltaba las manos de mi cuello, lo único que podía hacer era jadear en busca de aire", recuerda Smith, que tiene ahora 22 años.

"Realmente pensé que me iba a matar y la única forma en que iba a salir de esa habitación era en una bolsa para cadáveres", agrega la mujer.

Un día después de lo ocurrido, los padres de Smith llamaron a la Policía y ella fue examinada por médicos. Hallaron moretones en sus cuello y boca. Sin embargo, el fiscal Gregory Benefiel se negó a calificar los hechos como violación. En particular, indicó que la joven no revocó su consentimiento durante el acto sexual.

"Me dijo que la violación que experimenté no fue una violación, fue sexo inmaduro porque no dije verbalmente que no cuando me estrangulaban. Luego me dijo que no iba a presentar cargos", relata Smith.

Sin embargo, la exfiscal Julie Germann, que se especializaba en casos de agresión sexual, vio indicios de crimen en lo sucedido.

"Yo sostendría que está claro que si alguien está siendo estrangulado, tira de sus manos y jadea para respirar, y está llorando, nada de eso me suena consensuado. No me costaría nada llevar ese caso a un jurado", señaló la letrada.

A pesar del rechazo de Benefiel de presentar cargos, Smith no se rindió. El año pasado, otro jurista que se desempeñaba como asesor gratuito de la joven le propuso usar una ley estatal, de 1887, que permite a los ciudadanos convocar grandes jurados si opinan que los fiscales descuidan el caso. Para esto, necesitan firmas del 2 % de los votantes del condado en las últimas elecciones de gobernador, más 100 firmas extra. En el caso de Smith, se trataba de 329 autógrafos. Después de que el primer intento fuera frustrado por un tecnicismo, los recolectó por segunda vez. Un tribunal aceptó la petición. El jurado se convocará el próximo 29 de septiembre.

Durante esta campaña, Stolzenburg se declaró culpable de agresión agravada y fue condenado a dos años de libertad condicional. Sin embargo, Smith señala que no se conformaría con ningún cargo excepto el de violación.

"Ganemos o perdamos, […] intentamos todo lo que pudimos y agotamos todos nuestros recursos. Tengo que saber que lo intenté", afirma la joven.