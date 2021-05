Psaki admite que EE.UU. no tenía medios para detener el Nord Stream 2, que ya estaba casi completado

La portavoz estadounidense argumentó que no era posible "detener un proyecto en otro país que se había construido en un 95 %".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la decisión de la Administración Biden de renunciar a implementar sanciones contra el Nord Stream 2, argumentando que el proyecto de construcción del gasoducto estaba casi completo y no se podía hacer nada para detenerlo.

Previamente, la Administración estadounidense impuso sanciones contra el operador de las obras del gasoducto, la empresa Nord Stream 2 AG, y su director ejecutivo, pero las levantó de inmediato debido a preocupaciones de interés nacional.

En una sesión informativa este jueves, la portavoz contestó al periodista de Fox News Peter Doocy que Washington continúa oponiéndose al gasoducto por considerarlo un "proyecto geopolítico ruso", pero que el grueso de la infraestructura ya se había completado cuando Joe Biden asumió la Presidencia.

El reportero, a su vez, argumentó que una de las primeras medidas del mandatario demócrata fue cancelar el oleoducto canadiense Keystone XL como una forma de mostrar "liderazgo climático", una decisión que, según Doocy, difícilmente encaja con la de permitir que la construcción del Nord Stream 2 continuara.

"¿Cómo íbamos a detener un proyecto en otro país que se había construido en un 95%?", contestó Psaki, argumentando que EE.UU. manifestó su oposición al gasoducto a través de "canales públicos y privados". En particular, el Departamento de Estado del país norteamericano impuso sanciones a cuatro barcos rusos y a cuatro entidades rusas involucradas en el proyecto. No obstante, los legisladores estadounidenses señalan que la medida no es suficiente para detener el proyecto.

EE.UU. se opone rotundamente al Nord Stream 2 a la vez que promueve la venta de su propio gas licuado a Europa. El gasoducto permitirá aumentar las capacidades de entrega de gas del Nord Stream 1 y duplicará el suministro de gas natural desde Rusia hacia Alemania a través del mar Báltico.

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, acogió con satisfacción la decisión de EE.UU. de renunciar a las sanciones, mientras que el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, la describió como "una señal positiva".