EE.UU. considera necesario realizar una investigación "independiente, transparente" y con la cooperación de China sobre los orígenes del coronavirus

En opinión de la Casa Blanca, ya desde el inicio de la pandemia Pekín no ha sido "transparente", lo cual "no es aceptable".

Para Estados Unidos, es necesario realizar una investigación "independiente y transparente" sobre los orígenes del coronavirus, según declaró este jueves la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"Nuestra opinión sigue siendo que debe haber una investigación independiente y transparente [sobre los orígenes del covid-19], y eso debe suceder con la cooperación y con datos proporcionados por el Gobierno chino", señaló la portavoz.

Psaki se manifestó de esa manera en respuesta a la pregunta de un reportero acerca de un nuevo informe de los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, obtenido por Fox News. En ese documento se afirma que existe "evidencia circunstancial significativa" de que el coronavirus se originó a partir de una filtración viral en el Instituto de Virología de Wuhan (China), y que el Gobierno de EE.UU. "pudo haber financiado o colaborado" con la investigación que condujo a la liberación del virus.

La portavoz de la Casa Blanca se negó a responder directamente a la pregunta de si el Gobierno tiene "alguna evidencia circunstancial" de que el virus no se originó en un laboratorio. "En primer lugar, le advierto que no debe refutar una negativa, lo que nunca es un enfoque responsable, en nuestra opinión, cuando se trata de llegar al fondo de las causas fundamentales de una pandemia. [...] No tenemos suficiente información en este momento para hacer una evaluación", dijo Psaki.

De acuerdo con la vocera, desde el inicio de la pandemia Pekín no ha sido "transparente", lo que "no es aceptable". "Ahora tienen la oportunidad [...] de ser transparentes, participar en una investigación internacional que pueda llevar a una conclusión acerca de los orígenes y brindar información a la que a nosotros —republicanos, demócratas, todos en este país— nos encantaría tener acceso", indicó Psaki.

A finales de marzo, la Organización Mundial de la Salud presentó sus hallazgos sobre los orígenes del covid-19, que contemplan su transmisión a partir de murciélagos hacia otro animal, y posteriormente a los humanos, como el escenario más probable del inicio de la pandemia, mientras que la posibilidad de que se produjera una fuga en un laboratorio es considerada "extremadamente improbable".

China denunció en abril los intentos de EE.UU. y otros países de politizar la búsqueda del origen del virus. "Insisten en politizar el tema del rastreo del origen, socavar y perturbar la cooperación entre China y la OMS, atacar y difamar a China y desafiar abiertamente la investigación científica e independiente de los expertos", afirmó el portavoz de la Cancillería de la nación asiática, Zhao Lijian.