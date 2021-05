"Nuestra madre perdió la vida por culpa de esto": Los príncipes Guillermo y Enrique critican a la BBC por la 'engañosa' entrevista a Diana de Gales

Los príncipes Guillermo y Enrique reaccionaron con duras críticas contra la BBC, tras conocerse el resultado de la investigación sobre las circunstancias que rodearon la famosa entrevista concedida en 1995 por su madre, la princesa Diana de Gales, al periodista Martin Bashir de la cadena británica.

Durante la exclusiva, emitida en el programa 'Panorama', Lady Di reconoció por primera vez la relación que mantenía el príncipe Carlos, por entonces su esposo, con Camila Parker Bowles y confesó, además, su propia infidelidad. En 1996 la pareja se divorció y un año más tarde Diana moriría en un accidente automovilístico en París.

Recientemente, se confirmó que Bashir utilizó documentos bancarios falsos para convencer a la princesa de que un miembro del personal real estaba filtrando a los medios información sobre su vida privada, en un intento por ganarse su confianza. Asimismo, trascendió que la BBC encubrió estas prácticas del periodista.

"Un dolor indescriptible"

Al comentar los resultados de la investigación, el príncipe Guillermo aseveró que aquella entrevista fue uno de los factores que llevaron a la muerte de su madre.

"La manera engañosa en que fue obtenida la entrevista influenció sustancialmente en lo que mi madre dijo. La entrevista contribuyó mucho en hacer que la relación de mis padres empeorara y desde entonces lastimó a un sinnúmero de otras personas", manifestó el duque de Cambridge en un mensaje de video compartido en las redes sociales.

"Provoca una tristeza indescriptible el saber que los errores de la BBC contribuyeron significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento que yo recuerdo en aquellos últimos años con ella", continuó.

"Pero lo que más me entristece es que, si la BBC hubiera investigado apropiadamente las quejas y preocupaciones planteadas por primera vez en 1995, mi madre habría sabido que había sido engañada. A ella le fallaron no solo un reportero deshonesto, sino los líderes de la BBC, que miraron hacia otro lado, en vez de hacer preguntas duras", concluyó.

Cultura mediática tóxica

A su vez, el príncipe Enrique responsabilizó por la muerte de su madre a la "cultura de explotación y prácticas poco éticas" en los medios de información, que continúan vigentes en la actualidad.

"Nuestra madre perdió la vida por culpa de esto, y nada ha cambiado. Protegiendo su legado, protegemos a todos y defendemos la dignidad con la que ella vivió su vida", expresó en un comunicado.

Además, en la serie documental 'The Me You Can't See', lanzada este viernes por AppleTV, el duque de Sussex reveló también que consumía alcohol y drogas para sobrellevar la muerte de su madre, en un intento por "enmascarar" sus emociones.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!