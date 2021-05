Tinder y otras aplicaciones similares animan a los usuarios a vacunarse contra el covid-19 prometiéndoles más citas

En Estados Unidos, varias aplicaciones de citas como Tinder, Hinge, Bumble, Match, OKCupid, Badoo, entre otras, están animando a sus usuarios a vacunarse contra el covid-19, informa el portal The Verge.

Dichas plataformas están agregando funciones como insignias que muestran el estado de vacunación de los usuarios, servicios 'premium' gratuitos para las personas vacunadas, enlaces a sitios web gubernamentales relacionados con la inmunización de la población, etc. Algunas de esas aplicaciones incluso permitirán a sus clientes filtrar coincidencias por estado de vacunación.

The Verge señala que el objetivo de la iniciativa es animar a los usuarios a vacunarse contra el covid-19, con la "promesa implícita" de más coincidencias y, por tanto, más citas. Según un análisis de OKCupid, las personas que utilizan esa plataforma y que ya están vacunadas o que planean hacerlo, obtienen un 14% más de simpatía con sus posibles citas.

Número de vacunados

De momento, no está claro cómo esas plataformas pretenden verificar que sus usuarios realmente han sido vacunados. Según datos de una herramienta del diario The New York Times que rastrea el número de personas inmunizadas contra el coronavirus, hasta el momento en Estados Unidos el 38% de la población está completamente vacunada, mientras que el 48% ha recibido al menos la primera dosis.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha fijado como objetivo que para el próximo 4 de julio, día de la Independencia de EE.UU., el 70% de los adultos del país estén vacunados, con al menos una dosis.

