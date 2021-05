Hamás e Israel acuerdan el cese el fuego, pero dudan de la viabilidad de la tregua

Este viernes ha entrado en vigor el alto el fuego entre Israel y la Franja de Gaza, tras 11 días de confrontaciones, las más intensas desde el 2014.

Como resultado de las hostilidades entre el Estado judío y el movimiento Hamás en la Franja de Gaza, al menos 243 palestinos fallecieron , incluidos 66 niños, y más de 1.900 resultaron heridos

, incluidos 66 niños, y más de 1.900 resultaron heridos Entre los israelíes murieron 12 personas , incluidos dos niños, y cientos sufrieron heridas

, incluidos dos niños, y cientos sufrieron heridas En total, desde Gaza se lanzaron más de 4.340 cohetes desde el 10 de mayo, según los cálculos de los militares israelíes, quienes se adjudican 570 ataques aéreos a objetivos del movimiento palestino

¿La lucha aún no ha terminado?

Pese a las celebraciones por la tregua, observadas en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, en ambos bandos se hacen declaraciones que reconocen la fragilidad de esta pausa, suponiendo una alta posibilidad de reanudación de la violencia. Tampoco hay unanimidad sobre los resultados de esta escalada.

"Hemos cambiado las ecuaciones con Hamás, no solo por ahora sino por el futuro", ha declarado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su mensaje a los ciudadanos. "Cuando lanzamos la operación, he puesto el objetivo en asestar un serio golpe a las organizaciones terroristas y restaurar la calma mediante la disuasión. No todo está al alcance del público y todo lo que hemos conseguido se revelará con tiempo", dijo, señalando que esta vez no hubo necesidad de una operación terrestre en Gaza.

Benjamín Netanyahu enfatizó que Israel responderá en caso de cualquier agresión en su contra.

Mientras tanto, el jefe de asuntos internacionales del movimiento palestino Hamás, Osama Hamdan, afirmó este jueves que Israel admitió su "derrota" al aceptar la iniciativa egipcia de un alto el fuego mutuo sin condiciones.



"Declarar un alto el fuego unilateral es una declaración de derrota, y la resistencia aún es capaz de luchar con todas sus fuerzas", aseveró Hamdan al canal Al Aqsa.

"La lucha aún no ha terminado. Felicitamos a nuestro pueblo por el logro de la resistencia, que hizo una promesa y la cumplió", agregó.

El líder israelí señaló a su vez que su país está dispuesto a responder a cualquier agresión.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Aviv Kohavi, comentó que "esto todavía no es el final". Según el general mayor, cinco años de silencio sería un éxito de por sí.

Este mismo viernes al menos 20 palestinos resultaron heridos en los enfrentamientos con la Policía israelí, que se registraron cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este.

Vías hacia la paz

La comunidad internacional ha saludado la tregua. "Creo que es importante estabilizar el régimen de alto el fuego, desarrollar un programa de ayuda humanitaria y restauración de Gaza y relanzar el proceso de paz para conseguir una solución sobre la base de coexistencia de dos Estados", declaró el secretario general de la ONU, António Guterres.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido ayudar en la restauración del enclave palestino, donde los ataques aéreos israelíes han destruido unos 1.500 hogares y perjudicado a otros 13.000.

Moscú saludó la tregua con "satisfacción profunda", pero subrayó que no es suficiente. "Para prevenir reincidencias de hostilidades, los esfuerzos internacionales y regionales deben centrarse en la creación de condiciones para el reinicio de negociaciones políticas directas entre Israel y los palestinos", comentó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Rusia insiste en una reunión del Cuarteto de mediadores para la paz en Oriente Medio -Rusia, EE.UU., la UE y la ONU- a nivel de ministros de Exteriores.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!