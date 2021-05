Con un cadáver falso y una nota frente a su hogar amenazan en México de muerte a una candidata a diputada

Este viernes, a poco más de un mes de que se celebren elecciones intermedias en México, Julieta Castillo, candidata a diputada local del Partido Encuentro Solidario (PES) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, encontró frente a su domicilio lo que aparentaba ser un cadáver envuelto en una cobija, acompañado de un mensaje con amenazas de muerte, informan medios locales.

Tras ser alertados, elementos periciales y del Servicio Médico Forense acudieron al lugar de los hechos para examinar la escena y proceder con el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, descubrieron que al interior de la cobija no se encontraba un cadáver, sino una mezcla de basura y vísceras.

Julieta Castillo, candidata a diputada local del PES en Ciudad Juárez, denunció que un bulto encobijado y un mensaje amenazante fueron colocados en su casa #RegístrateGratishttps://t.co/fGhOsKhPph — REFORMA Nacional (@reformanacional) May 21, 2021

Según señalaron las autoridades, las amenazas recibidas por la candidata podrían estar relacionadas con el activismo político y social desplegado por su familia, que desde 2009, cuando desapareciera una sobrina, se ha pronunciado contra los feminicidios y la desaparición de mujeres en esa ciudad fronteriza.

Por su parte, Castillo, quien ya había recibido amenazas telefónicas exigiéndole que abandonara su candidatura, aseguró a medios mexicanos que se mantendrá en la carrera por ocupar un escaño en el Congreso local. Sin embargo, señaló su intención de "solicitar protección en el partido", ya que teme por su integridad y la de sus familiares.

"No me van a amedrentar, no me voy a bajar de la candidatura, voy a seguir en la lucha junto con mi hermano, pidiendo justicia por mi sobrina y por los cientos de jovencitas que han desaparecido y han sido asesinadas", declaró la aspirante a legisladora.