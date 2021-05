"Ni siquiera me daban audiciones": Salma Hayek afirma que fue discriminada por ser mexicana en los inicios de su carrera en Hollywood

La actriz explicó que los estudios estadounidenses "no habrían apostado por un mexicano como protagonista" y "no querían aceptar el valor del mercado latino".

La actriz Salma Hayek reveló esta semana en una entrevista a Variety que fue discriminada en los inicios de su carrera en Hollywood por parte de los productores por ser mexicana.

La artista –que ya era una gran estrella en México cuando se trasladó en 1991 a Los Ángeles– se hizo conocida a nivel mundial tras protagonizar cuatro años después junto con Antonio Banderas la película de acción 'Desperado' ('La balada del pistolero', en Hispanoamérica) de Robert Rodríguez. Hayek detalló que pensaba que seguiría su carrera haciendo películas de acción y comedia. Pero no fue así.

"Ni siquiera me daban audiciones. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Dije que sé que puedo hacer drama, pero ¿y comedias románticas y de acción?", recordó. "Para ellos, era como, 'Oh, no, ella es como una mexicana sexy'", agregó.

La actriz explicó que en aquel momento los estudios estadounidenses "no habrían apostado por un mexicano como protagonista" y "no querían aceptar el valor del mercado latino".

Además, declaró que se enfrentó a las diferencias marcadas que existían por ser mujer, en comparación con sus colegas hombres. "Nadie se fijó realmente en mi valor. Si eres una mujer y estás en una película que tiene mucho éxito y dicen que eres su personaje favorito, seguirán dando todos los créditos de la taquilla al chico. No cuentan a quién llevas a los cines", señaló.

Hayek detalló que incluso la cinta 'Frida', sobre la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, que tuvo éxito en la taquilla y por la que fue nominada en el 2002 como mejor actriz al Oscar, fue "ignorada". "Aun así, no conseguí los papeles principales. Sí, pensé que iba a ser una estrella de acción. Así es como empecé. Pero en un momento dado, a cierta edad, estaba segura de que nunca iba a suceder porque no tenía sentido", dijo.

"Ahora cuando no tiene ningún sentido, todo está sucediendo", afirmó, refiriéndose a la próxima película de superhéroes de Marvel 'Eternals' ('Eternos'), en la que interpreta una versión femenina de Ajak, líder de los Eternos.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!