Publican una foto que parece mostrar a 'la princesa cautiva' de Dubái, que afirmó en grabaciones secretas que su familia la mantiene como rehén

Una foto que supuestamente muestra a la 'princesa cautiva' Sheikha Latifa bint Mohamed al Maktoum, hija del gobernante de Dubái y primer ministro del país, apareció esta semana en las redes sociales.

En la imagen, publicada este jueves por Shinny Bryn, cuenta pública de Instagram que tiene unos 250 seguidores, se puede ver a una joven parecida a la aristócrata emiratí sentada con otras dos mujeres en un centro comercial de Dubái. "Una noche encantadora en MoE [Mall of the Emirates] con amigas", se indica en el pie de foto.

Amigos de la princesa Latifa afirmaron a la BBC que reconocen a ambas mujeres y detallaron que la joven también las conoce.

Mientras, David Haigh, cofundador del grupo de la campaña 'Free Latifa', declaró en un comunicado que se confirma que "se han producido varios avances potencialmente significativos y positivos en la campaña".

"Suponiendo que la foto sea auténtica, muestra una prueba de vida, lo cual es algo. Pero no hay nada acerca de las condiciones de su cautiverio o de su libertad", señaló al medio británico Kenneth Roth, del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.

Hasta el momento, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos no se han pronunciado respecto a las noticias. Las mujeres, que aparecen en la foto, tampoco respondieron a la solicitud de la BBC de comentar sobre la condición de la princesa Latifa o información sobre cuándo se tomó la imagen.

Por su parte, la ONU señaló que espera "una prueba convincente de vida en el caso de Latifa", que el país ha prometido proporcionar.

'Princesa cautiva'

La princesa Latifa denunció el pasado febrero en varias grabaciones secretas, obtenidas por medios británicos, que su familia la mantiene como "rehén" en una villa rodeada por la Policía desde el 2018, cuando intentó escapar sin éxito del país en yate.

"Estoy grabando este vídeo desde un baño, porque es la única habitación con una puerta que puedo cerrar", explica la princesa. "Estoy en una villa. Me han hecho rehén y esta villa se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas están cerradas con rejas, no puedo abrir ninguna. No puedo salir a tomar aire fresco", comentó.

Por su parte, la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres aseguró, respondiendo a una solicitud de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que la princesa "está siendo atendida en casa, bajo el soporte de su familia y de médicos profesionales". "Sigue mejorando y tenemos la esperanza de que se reincorpore a la vida pública en el momento oportuno", reza el mensaje oficial al plantear que la cobertura mediática al respecto no "refleja la situación real" de la mujer.