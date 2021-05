VIDEO: Los campeones invictos del peso wélter protagonizan una trifulca antes de su combate por la unificación del título

𝙁𝘼𝘾𝙀-𝙊𝙁𝙁 ➡️ 𝙃𝘼𝙇𝙇𝙒𝘼𝙔 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙍𝙊𝙉𝙏𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 ➡️ 𝘼𝙁𝙏𝙀𝙍𝙈𝘼𝙏𝙃This 2:45 of pure adrenaline up close is all you need to get primed for Saturday night.#RamirezTaylor | ESPN & ESPN+ - 8pm ET pic.twitter.com/lV3hiUIuAR