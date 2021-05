El exdirector de la BBC renuncia a la presidencia de la Galería Nacional mientras crece la controversia sobre la entrevista a Lady Di

El exdirector general de BBC Tony Hall renunció como presidente de la Galería Nacional en medio de la controversia alrededor de la entrevista que la cadena británica hizo a la princesa Diana en 1995.

"Hoy he dimitido como presidente de la Galería Nacional. Siempre he tenido un fuerte sentido del servicio público y está claro que continuar en el cargo sería una distracción para una institución que me importa profundamente. Como dije hace dos días, lamento mucho los acontecimientos de hace 25 años y creo que el liderazgo significa asumir responsabilidades", dijo Hall acerca de su decisión.

La investigación sobre la entrevista, llevada por el exjuez del Tribunal Supremo John Dyson y hecha pública esta semana, confirmó que el periodista que obtuvo la exclusiva, Martin Bashir, utilizó documentos bancarios falsos para convencer a la princesa de que un miembro del personal real estaba filtrando a los medios información sobre su vida privada, en un intento por ganarse su confianza.

Hall se desempeñaba como director de noticias en la BBC en el momento en que Bashir entrevistó a Lady Di y fue criticado en el informe de Dyson por supervisar una investigación interna defectuosa y "lamentablemente ineficaz" sobre cómo Bashir obtuvo la entrevista.

Al comentar los resultados de la investigación, el príncipe Guillermo aseveró que aquella entrevista fue uno de los factores que llevaron a la muerte de su madre. A su vez, el príncipe Enrique responsabilizó por la muerte de su madre a la "cultura de explotación y prácticas poco éticas" en los medios de información, que afirma que continúan vigentes en la actualidad.