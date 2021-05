Experiodista de la BBC, Martin Bashir, se disculpa con los príncipes Guillermo y Enrique y niega cualquier responsabilidad por la muerte de Lady Di

El experiodista de la BBC, Martin Bashir, se ha disculpado con los príncipes Guillermo y Enrique después de que una investigación descubriera que actuó de manera "engañosa" y falsificó documentos para conseguir en 1995 una entrevista con Diana de Gales.

El expresentador del programa 'Panorama' afirmó este sábado a The Sunday Times que está "profundamente arrepentido" respecto a los duques de Cambridge y Sussex, pero calificó de "irrazonable e injusta" la nueva polémica sobre la exclusiva, en la que Lady Di reconoció por primera vez la relación que mantenía el príncipe Carlos, por entonces su esposo, con Camila Parker Bowles y confesó, además, su propia infidelidad.

"No puedo imaginar lo que su familia debe sentir cada día, aunque yo mismo conozco un poco de eso, al haber perdido un hermano y un padre prematuramente", declaró y subrayó que nunca quiso "perjudicar a Diana de ninguna manera". "Todo lo que hicimos en cuanto a la entrevista fue como ella quería, desde cuando quiso avisar al palacio, hasta cuando se emitió, pasando por su contenido. Mi familia y yo la queríamos", agregó. Detalló que la princesa incluso visitó más tarde a su esposa Deborah cuando dio a luz a su tercer hijo en el hospital.

Según Bashir, Diana fue "una princesa pionera". "Cuando se piensa en sus expresiones de dolor en su matrimonio, cuando se piensa en la admisión de la enfermedad psiquiátrica, es ¡simplemente extraordinario! Y sus hijos han pasado a defender la salud mental", dijo.

También negó la responsabilidad de su muerte. "No siento que se me pueda responsabilizar de muchas de las otras cosas que estaban ocurriendo en su vida, y de las complejas cuestiones que rodean esas decisiones", apuntó. "Puedo entender la motivación, pero canalizar la tragedia, la difícil relación entre la familia real y los medios, puramente sobre mis hombros se siente un poco irrazonable", añadió, subrayando que la sugerencia de que él es "el único responsable es poco razonable e injusta".

Respecto a los documentos falsificados, Bashir declaró que lamenta mostrarlos. "Obviamente lo lamento, estuvo mal. Pero no tuvo nada que ver con nada. No tuvo nada que ver con Diana, no tuvo nada que ver con la entrevista", señaló.

"Actuó de manera inapropiada"

Sus comentarios se produjeron luego de que la investigación independiente –encargada por la BBC en noviembre del año pasado y realizada por John Dyson, exjuez del Tribunal Supremo– confirmó que el periodista utilizó documentos bancarios falsos para convencer al hermano de la princesa, Earl Spencer, de que un miembro del personal real estaba filtrando a los medios información sobre la vida privada de Lady Di, en un intento por ganarse su confianza y obtener una entrevista. De esta manera, el periodista "actuó de manera inapropiada y en grave incumplimiento" de las pautas de la BBC.

Dyson también concluyó que, por su parte, la BBC encubrió lo que descubrió acerca de cómo Bashir había conseguido la entrevista y que la investigación interna que llevó a cabo el medio en 1996 sobre los hechos fue "defectuosa y lamentablemente ineficaz".

Por su parte, el exdirector general de BBC, Tony Hall, renunció como presidente de la Galería Nacional en medio de la controversia alrededor de la entrevista. "Hoy he dimitido como presidente de la Galería Nacional. Siempre he tenido un fuerte sentido del servicio público y está claro que continuar en el cargo sería una distracción para una institución que me importa profundamente. Como dije hace dos días, lamento mucho los acontecimientos de hace 25 años y creo que el liderazgo significa asumir responsabilidades", dijo Hall acerca de su decisión.

Comentarios de los príncipes Guillermo y Enrique

Mientras, los príncipes Guillermo y Enrique reaccionaron con duras críticas contra la BBC, tras conocerse el resultado de la investigación.

"La manera engañosa en que fue obtenida la entrevista influenció sustancialmente en lo que mi madre dijo. La entrevista contribuyó mucho en hacer que la relación de mis padres empeorara y desde entonces lastimó a un sinnúmero de otras personas", manifestó el duque de Cambridge en un mensaje de video compartido en las redes sociales.

A su vez, el duque de Sussex responsabilizó por la muerte de su madre a la "cultura de explotación y prácticas poco éticas" en los medios de información, que continúan vigentes en la actualidad.

"Nuestra madre perdió la vida por culpa de esto, y nada ha cambiado. Protegiendo su legado, protegemos a todos y defendemos la dignidad con la que ella vivió su vida", expresó en un comunicado.

