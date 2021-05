La actriz Glenn Close se abre sobre "un trauma infantil" que le dejó una secta religiosa en la que estuvo durante 15 años

La reconocida actriz estadounidense Glenn Close se sinceró sobre la difícil experiencia que vivió en su infancia en un episodio de la serie documental 'The Me You Can't See' ('El yo que no puedes ver'), creada por Oprah Winfrey y el príncipe Enrique para la plataforma Apple TV Plus y que se centra en las historias de diferentes personas que hablan sobre la salud mental.

Close, nominada ocho veces para el premio Óscar en sus 74 años de vida, confesó que fue criada en una secta, algo que le dejó un "trauma" que la ha afectado "psicológicamente".

Durante 15 años, Close formó parte del un grupo religioso conservador llamado MRA ('Moral Re-Armament'), que "básicamente era una secta". Su padre se unió al grupo en 1954, cuando Glenn tenía tan solo siete años, y quedó tan atrapado en las creencias de MRA que trasladó a su familia a la sede de la organización en Suiza.

"Todos decían lo mismo y hay muchas reglas, mucho control", relató Close, que siguió siendo parte del grupo durante muchos años, hasta que empezó su carrera interpretativa en EE.UU.

"Debido a cómo nos criaron, cualquier cosa que pensaras que harías por ti mismo se consideraba egoísta. Nunca fuimos de vacaciones ni tuvimos recuerdos colectivos aparte de [la experiencia] que vivíamos, lo cual fue realmente horrible", dijo.

La actriz reconoció que esta experiencia nunca dejó de afectarla. "Es asombroso que algo por lo que pasas en una etapa tan temprana de tu vida todavía tenga tanto potencial para ser destructivo. Es un trauma infantil, debido a la devastación, emocional y psicológica, de ese culto", confesó.

Close, que estuvo casada tres veces, también lamentó no haber tenido éxito en sus relaciones: "No he encontrado una pareja permanente y lo siento".

Anteriormente, en otro episodio de esta serie documental sobre la salud mental participó la cantante estadounidense Lady Gaga, que reveló que sufrió un "brote psicótico total" cuando fue violada a los 19 años por un productor musical, que "la dejó embarazada en una esquina". La propia presentadora del programa, Oprah Winfrey, también relató que fue repetidamente violada por varios familiares durante su infancia.