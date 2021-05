Nombran a un nuevo comisionado de paz en Colombia tras la polémica dimisión de Miguel Ceballos

Tras la sonada renuncia de Miguel Ceballos y el escaso avance del diálogo con el Comité Nacional de Paro, el presidente de Colombia, Iván Duque, designó este lunes al nuevo Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.

"Tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la paz con legalidad en Colombia", agregó el mandatario colombiano, tras detallar que el nuevo comisionado ejerce como viceministro de Agricultura, ha pasado por el despacho del viceministerio de Interior y ejercido como presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).

He designado a Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para la Paz. En la actualidad se desempeña como Viceministro de Agricultura, y ha sido viceministro del Interior y Presidente de Augura. Tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la Paz con Legalidad en Colombia — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 24, 2021

La designación de Restrepo se produce tras la renuncia de Miguel Ceballos, su antecesor en el cargo, quien alegó "razones de carácter personal" para su dimisión. Pero más allá de su carta pública, lo más polémico fue la entrevista con el diario El Tiempo, en la que confirmó su salida, ya que acusó al expresidente Álvaro Uribe de no respetar su investidura y de involucrarse en sus funciones.

Diálogo paralizado

Restrepo tendrá el reto de reavivar las negociaciones con el Comité de Paro Nacional, cuyos representantes criticaron la actuación de Ceballos, mientras mantienen los llamados a movilizaciones en todo el país.

La víspera, políticos de oposición se sumaron a cuestionar la labor del comisionado saliente y celebraron su cese de funciones. "Miguel Ceballos era el Alto Comisionado para la Guerra. Nunca trabajó por la Paz. Si hubo alguien en este gobierno que siguió al pie de la letra la tarea de hacer trizas la paz fue este triste personaje. Bien ido. Los territorios celebran", escribió el senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana.

"Se sigue desgranando la mazorca: se va Miguel Ceballos, el mal llamado Alto Comisionado de Paz. Otro funcionario de primer nivel del gobierno que tumba el Paro Nacional", tuiteó por su parte el senador Antonio Sanguino, del Partido Verde.

El dr Miguel Ceballos es una muy buena persona, qué le voy a contestar yo que tengo tantos enemigos malas personas! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 22, 2021

Sin embargo, la reacción más esperada en redes sociales fue la de Uribe, quien expresó: "El doctor Miguel Ceballos es una muy buena persona, ¡qué le voy a contestar yo que tengo tantos enemigos malas personas!".

La razón de ese trino es que Ceballos, en la entrevista previa a su salida, acusó a Uribe de haberse inmiscuido en sus funciones, especialmente en los temas de los contactos con el ELN. "Eso, por supuesto, creó en mí una incomodidad, que aún permanece, no porque no solamente no haya sido consultado, sino porque hay el respeto a la dignidad de un cargo tan complejo como el mío, en el cual el contacto que pueda derivar en un resultado que ayude a la paz o que aleje a la paz", sostuvo el comisionado saliente.