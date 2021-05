La banda estadounidense Megadeth expulsa al bajista David Ellefson tras ser acusado de conducta sexual inapropiada

Megadeth, célebre banda estadounidense de 'thrash metal', anunció este lunes en su cuenta de Twitter la expulsión de su bajista, David Ellefson, en medio de acusaciones en su contra por presunta conducta sexual inapropiada.

BREAKING: Megadeth part ways with David Ellefson, release statementhttps://t.co/09tDKOGtOL — Loudwire (@Loudwire) May 24, 2021

"Informamos a nuestros fans que David Ellefson ya no toca con Megadeth y que nos separamos oficialmente de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Aunque no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa y lo que se ha revelado ahora es suficiente para que sea imposible trabajar juntos en el futuro", reza el mensaje del grupo.

El artista se ha visto envuelto en un escándalo al aparecer en las redes ciertas capturas de pantalla con mensajes y videos suyos con los que supuestamente sedujo a una menor, precisa Variety. Por su parte, Ellefson rechazó tales acusaciones, argumentando que se trata de "interacciones privadas y adultas que fueron sacadas de contexto y manipuladas […]".

Asimismo, el músico publicó una captura de pantalla en la que la mujer implicada asegura ser adulta y sostiene que su contacto con Ellefson fue consentido y en línea.

La banda Megadeth fue fundada por el vocalista Dave Mustaine y Ellefson en 1983. El bajista formó parte del grupo hasta 2002 y luego volvió a integrarse en 2010.