VIDEO: Un zoo de EE.UU. presentará cargos contra una mujer que irrumpió en el recinto de monos araña e intentó alimentarlos

El zoológico de El Paso, en Texas (EE.UU.), planea presentar cargos contra una mujer que irrumpió en el recinto de monos araña e intentó alimentar a los animales, reporta USA Today. El hecho tuvo lugar la semana pasada, mientras que los oficiales del establecimiento se enteraron del incidente tras un video al respecto que se hizo viral en redes.

"Fue una estupidez. Ella sabía que lo que hacía estaba mal. Tuvo mucha suerte de que no tuviera un resultado peor para ella o para los animales. Son primates. Son fuertes. Tienen colmillos. Pueden arañar. No interactuamos con ellos a diario. Y no interactuamos con ellos sin una barrera entre nosotros", aseveraron desde el zoo.

Posteriormente, se logró identificar a la intrusa. Se trata de Lucy Rae, una asistente de litigios en una empresa jurídica local, que ya fue despedida de su cargo, detallan medios locales.

La intromisión de Rae podría conllevar a un escenario peor, ya que los monos araña tienen una dieta especial. En el caso de que los alimenten inapropiadamente, podrían sufrir de problemas estomacales y trastornos intestinales. Asimismo, la invasión del recinto también amenaza con socavar la confianza de las relaciones entre los guardas del zoo y los animales.

Aparte de formular acusaciones contra la mujer, las autoridades del centro programan instalar cámaras y modificar el cercado para impedir casos similares en el futuro.