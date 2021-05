El inversor Ray Dalio revela que posee "algunos bitcoines" pese a las dudas que le genera el criptomercado

El inversor y multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, asegura que "posee algunos bitcoines", según lo reveló en la conferencia Consensus organizada por el sitio CoinDesk, uno de los foros más importantes sobre criptografía.

Su revelación llega días después de que señalara en una entrevista a The Wall Street Journal que "el mayor riesgo [del criptomercado] es su éxito", ya que "ningún gobierno quiere que haya una divisa alternativa".

En este sentido, Dalio recalca que, si el bitcóin tiene éxito, una de sus mayores preocupaciones radica en el hecho de si el Gobierno tendrá "la capacidad de controlar" a esta u otras criptomonedas.

El popular inversor agregó que el Gobierno "es consciente de lo que está pasando".

"Cuanto más ahorremos [en bitcoines], más dirás: 'prefiero tener bitcoines a bonos'. Personalmente, yo prefiero los bitcoines. Y luego, cuanto más suceda, el capital entrará en bitcóin y no en créditos y así [los gobiernos] perderían el control de eso", explica Dalio.

Por otro lado, surgen voces optimistas sobre lo que podría ocurrir si se llegara a ese punto.

"No creo que ni siquiera un esfuerzo concertado entre diferentes países y diferentes bancos centrales pueda vencer al bitcóin", dijo a CNBC James Ledbetter, editor del boletín de tecnología financiera FIN. "No me parece que eso sea tecnológicamente posible", subraya.

La realidad es que nadie puede predecir con exactitud qué pasará con el criptomercado, si bien Dalio recuerda que "el mundo va a cambiar a un ritmo increíblemente rápido", por lo que "quien gane la carrera tecnológica, lo gana todo, económica y militarmente".