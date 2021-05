Un chef aprovecha la invasión de cigarras en EE.UU. para preparar un sushi 'especial' y repartirlo de forma gratuita (FOTOS)

Las cigarras que invaden varias regiones de EE.UU. se han convertido en un inesperado ingrediente de Bun Lai, un chef de 47 años que no ha dudado en cazar estos insectos 'al vuelo' para cocinar con ellos un plato asiático especial que luego reparte, informa la AFP.

Defensor del movimiento de alimentos sostenibles, Lai viene invitando a los lugareños a través de las redes sociales a una caza de cigarras, después de la cual prepara sushi que comparte de forma gratuita. El pasado fin de semana, el chef mostró a los residentes locales cómo recolectar y preparar esos insectos en un parque cerca de Washington D.C.

"En un mundo en el que sufrimos la mayor pandemia de la historia, que no es la del covid-19, sino la de enfermedades relacionadas con la dieta, tendremos que adoptar un enfoque revolucionario sobre cómo estamos acostumbrados a comer", asegura Lai.

"Deliciosamente sorprendida"

Miles de millones de cigarras han empezado a eclosionar en diferentes estados de EE.UU. y la prensa local reporta que esta temporada los tacos de cigarra se han convertido en elementos populares del menú de diferentes restaurantes.

Una mujer que acudió a la invitación de Lai para tratar de superar la fobia hacia los insectos, dijo que al final quedó "deliciosamente sorprendida" con el sabor de las cigarras fritas envueltas en arroz y verduras.

Las cigarras son ricas en proteínas y tienen un sabor similar al de las nueces y castañas ligeramente crujientes, recuerda The New York Times. Además, debido a que esos insectos eclosionan "en cantidades descomunales", comerlas no representa un peligro para su población.

