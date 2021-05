Miguel Ceballos confirma su candidatura presidencial en Colombia tras su dimisión como comisionado de paz de Iván Duque

A pocos días de haber presentado su dimisión como Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Iván Duque, Miguel Ceballos oficializó su candidatura presidencial en Colombia.

Ceballos, que dejó sus funciones sin lograr el avance de los diálogos con el Comité del Paro –que ya cumple casi un mes de protestas y movilizaciones–, anunció sus aspiraciones como próximo inquilino de la Casa de Nariño durante una entrevista con Caracol Radio.

"Ya puedo decirlo abiertamente", dijo el excomisionado, quien aseguró que su lanzamiento como candidato fue una decisión meditada desde hace meses con su familia. A principios de esta semana, Ceballos ya había dado señales de sus apetencias políticas de cara a las elecciones de 2022, y su entrada a la arena fue con serias críticas contra el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.

En la entrevista previa a su salida del polémico cargo, Ceballos acusó a Uribe de haberse inmiscuido en sus funciones, especialmente en los temas de los contactos con el ELN. "Eso, por supuesto, creó en mí una incomodidad, que aún permanece, no porque no solamente no haya sido consultado, sino porque hay el respeto a la dignidad de un cargo tan complejo como el mío, en el cual el contacto que pueda derivar en un resultado que ayude a la paz o que aleje a la paz", sostuvo el domingo pasado.

Este miércoles, Ceballos reiteró sus críticas al partido –al que pertenece Duque– y aseguró que no pretendía emular a esa agrupación política. "No quiero compararme porque no quiero ser como los otros, yo no quiero ser como el Centro Democrático. Ni como Gustavo Petro", afirmó.

El espacio político que lo abanderará será 'Tú', al que definió como "un movimiento social", un acrónimo que engloba las dos premisas de su oferta electoral: "Transformarnos y unirnos", explicó.

De momento, Ceballos emprende la carrera presidencial con serias críticas por parte de los políticos que apoyan la movilización en las calles, que lo consideraron como un "comisionado para la guerra"; y ahora también del uribismo, que calificó su salida del cargo como una "deslealtad" al mandatario, ya que ocurrió en medio de una de las crisis políticas más profundas del Gobierno colombiano.