Walmart se disculpa por los correos electrónicos con un insulto racial enviados a sus consumidores

La empresa estadounidense Walmart se ha disculpado por los correos electrónicos con un insulto racial enviados a cientos de consumidores en EE.UU., Canadá y el Reino Unido desde su correo corporativo durante el aniversario de la muerte de George Floyd, informa Reuters.

Varios usuarios de Twitter publicaron capturas de pantalla con el texto la misiva que contenía un insulto en lugar de sus nombres.

Ρατσιστικό παραλήρημα από emails που έστειλε το Walmart https://t.co/Da65yBW0Qgpic.twitter.com/Hr2xtCYtj1 — taxispanos (@taxispanos) May 26, 2021

Por su parte, Walmart dijo que un "mal actor externo" había creado cuentas falsas utilizando las direcciones de correo electrónico reales de las personas y alteró los nombres para engañar a su sistema de respuesta automatizado. La compañía detalló que no sabía cuántas cuentas falsas se crearon, pero aseguró que sus sistemas no han sido 'hackeados' y no se ha comprometido ningún dato del cliente.

"Descubrimos que un mal actor externo creó cuentas falsas de Walmart con la intención obvia de ofender a nuestros clientes", explicó una portavoz de la empresa, agregando que la compañía está "conmocionada y horrorizada" y está buscando todos los medios disponibles para hacer que los responsables rindan cuentas.

Asimismo, la firma señaló que bloqueó los correos electrónicos que contenían un insulto racial.

Una ciudadana estadounidense, identificada como Courtney Rhodman, comentó a WXYZ que estaba horrorizada al recibir un correo electrónico con "una palabra tan odiosa como esa". "No pensé que fuera real. Así que lo cerré, y luego volví a hacerlo. Simplemente no puedo creerlo […] Y hoy es el aniversario de George Floyd. Nunca hubiera pensado que estaría aquí hablando de que Walmart me dijera esa palabra", añadió.

