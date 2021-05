Las dos frases que una cantante argentina cambió en el himno nacional para darle un toque feminista

La cantante Evelina Sanzo provocó una polémica en Argentina al cambiar la letra del himno nacional durante una festividad patria para imprimirle un sello feminista, acorde con la revolución que este movimiento está generando en el mundo y que es este país tuvo un capítulo crucial el año pasado con la legalización del aborto.

El martes pasado se celebró el 211 aniversario de la Revolución de Mayo, que marcó el inicio de la independencia del país sudamericano.

En ese marco, en la provincia de Santa Fe el gobernador Omar Perotti encabezó un evento en el que se transmitió un video en el que Sanzo canta el himno acompañada por el pianista Pablo Juárez.

La interpretación sorprendió porque la cantante cambió la estrofa "y los libros del mundo, responden: al gran pueblo argentino, salud", por "y las libres del mundo...". Y, en lugar de terminar con la frase "y juremos con gloria morir", cantó: "y juremos con gloria vivir".

Aunque los cambios fueron mínimos, fue suficiente para desatar una controversia impulsada por los sectores sociales que no son afines al feminismo y que incluso promovieron juicios en contra de la artista por alterar la letra del himno.

Sanzo, por su parte, explicó en una entrevista con el portal Periódicas que en algún momento llegó a pensar en utilizar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, para decir: "coronades de gloria" en lugar de "coronados", pero al final decidió contenerse.

Con respecto a los cambios que sí hizo, precisó que quería decir "las libres" en referencia a la legalización del aborto, y que lo de "juremos con gloria vivir", en lugar de "morir", se debe a la pandemia.

"Me quedo muy tranquila en que hice lo que tenía que hacer. No hice más que hacer lo que siempre hago en todos los lugares que me toca ocupar. Entiendo que es un lugar de privilegio el poder cantar el Himno en un acto oficial. Entonces al menos acá en Rosario o en los lugares en los que puedo transitar como música siempre trato de tener una práctica artística feminista. Me parecía que tenía que hacer uso de este lugar", señaló.

También consideró que las alteraciones forman parte de una "licencia poética" necesaria en estos tiempos. "Lo que no se nombra no existe. Entonces es necesario también para visibilizar a las mujeres de la historia. Que no tuvieron un papel mínimo como dicen de que repartían las escarapelas o ponía la casa para que vengan los intelectuales. No. Las mujeres siempre estamos ahí tramando entre nosotras. Es importante destacarlo", dijo.