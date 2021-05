Nike afirma que cesó la relación con Neymar por negarse a colaborar con una investigación por agresión sexual

Nike anunció este jueves que su colaboración de patrocinio con Neymar se rompió abruptamente el año pasado debido a que el futbolista brasileño se negó a colaborar con una investigación de agresión sexual contra una empleada del gigante de la indumentaria deportiva.

"Terminamos nuestra relación con el atleta porque se negó a cooperar en una investigación de buena fe de acusaciones creíbles de mala conducta hechas por una empleada", sostuvo la empresa en un comunicado.

En 2020, la compañía había terminado un contrato de varios años de vigencia con el delantero del Paris Saint-Germain, pero en ese momento no dio explicaciones. Según un informe publicado esta semana por The Wall Street Journal, la empresa estaba "profundamente perturbada" por un incidente que habría ocurrido en 2016, y que fue denunciado por la supuesta víctima en 2018.

Según los informes, la mujer afirmó que Neymar intentó obligarla a practicar sexo oral mientras estaba en una habitación de hotel en Nueva York, donde se encontraba trabajando en la coordinación de los eventos de la superestrella. El incidente en cuestión supuestamente se produjo después de que la empleada escoltara al brasileño a su cuarto luego de una noche de celebración con varias personas.

La compañía expresó que si bien una investigación independiente realizada en 2019 no fue concluyente, Neymar no quiso apoyar en el proceso. "No surgió ningún conjunto de hechos que nos permitiera hablar de manera sustantiva sobre el asunto. Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder proporcionar datos de respaldo", señaló la firma.

Por su parte, un portavoz del futbolista negó las acusaciones asegurando que "se defenderá enérgicamente de estos ataques infundados en caso de que se presente algún reclamo" formal, algo que no ha ocurrido hasta ahora, y explicó que la separación con Nike fue por razones comerciales.