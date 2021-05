López Obrador confirma que en EE.UU. hay un detenido por el caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que, según un expediente al que han tenido acceso, en EE.UU. se encuentra detenida una persona por el caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de 43 estudiantes en esta localidad del estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

"Es un expediente de una persona detenida en EE.UU. vinculada a estos hechos. No estoy juzgando, no sabemos si es responsable o no, es un testigo", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

EUA envió el expediente de una persona presuntamente vinculada a la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa: AMLO#ConferenciaPresidente#28Mayopic.twitter.com/71lSeHENri — Al Momento 4T (@Almomento4T) May 28, 2021

López Obrador señaló que ese expediente "es una parte de toda una investigación que tiene muchos componentes".

"No tengo más información, no quiero cometer una imprudencia en este caso, que es muy delicado. Vamos bien en la investigación, muy bien", añadió.

El pasado lunes, López Obrador ya había hecho referencia a ese expediente, al señalar que lo recibió tras hacer una petición a las autoridades estadounidenses, a través de la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris.

Este viernes, indicó que el documento está en poder del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas, encargado de reabrir el caso Ayotzinapa; y se pondrá a disposición de la Fiscalía especial que se integró en torno a esta investigación.

El caso y su avance

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.

En 2018, se reabrió el caso durante el gobierno de López Obrador y se reiniciaron las investigaciones desde cero, debido a que los encargados de realizar las indagatorias durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron acusados de alterar las pruebas y manipular hechos.

El 26 de septiembre de 2020, al cumplirse seis años de las desapariciones, las autoridades mexicanas presentaron un avance de las investigaciones e informaron sobre el arresto de 80 personas relacionadas con el caso, que incluyen a miembros de grupos delictivos, efectivos de la Policía y agentes del Ministerio Público.