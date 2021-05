El colombiano Egan Bernal se proclama campeón del Giro de Italia 2021

El ciclista colombiano Egan Bernal, del equipo británico Ineos Grenadiers, se ha proclamado este domingo campeón de la 104.ª edición del Giro de Italia, levantando así el Trofeo Senza Fine en el podio de Milán.

"No puedo creer lo que está pasando, acabo de ganar el Giro de Italia. Todas estas banderas colombianas en esta plaza me producen una gran emoción", declaró al finalizar la competición el deportista de 24 años, que en 2019 se convirtió en el primer ciclista de América del Sur en ganar el Tour de Francia.

Bernal aseguró que el Giro es la carrera más bonita del mundo. "No tengo palabras para describir todo lo que siento. En esta carrera he encontrado la libertad de pilotar como me gusta, nunca olvidaré estas tres semanas", añadió.

