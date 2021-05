"Estos hechos potenciales son serios y tienen que ser revisados": Francia reacciona al supuesto espionaje de EE.UU. a líderes europeos

"No estamos en un mundo de 'Ositos cariñositos'", manifestó el secretario francés de Asuntos Europeos, que considera necesario comprobar el reporte de la radio pública danesa.

Francia cuestiona el espionaje a dirigentes políticos europeos que supuestamente habría llevado a cabo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés) con el apoyo de Dinamarca en la década pasada.

El secretario de Estado galo para Asuntos Europeos, Clément Beaune, dijo a la emisora France Info que la posibilidad de que entre 2012 y 2014 Estados Unidos hubiera espiado a políticos europeos, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, constituye un hecho grave y puede tener consecuencias serias. "No estamos en un mundo de 'Ositos cariñositos', por lo que este tipo de comportamiento, desafortunadamente, puede suceder, lo verificaremos y luego sacaremos las consecuencias de nuestra cooperación", mencionó luego de que este domingo la radio pública danesa, Danmarks Radio, divulgara revelaciones al respecto.

Asimismo, Beaune aseguró que lo principal ahora es comprobar si Dinamarca ha cometido errores en su cooperación con los servicios estadounidenses. "Es necesario comprobar primero, ya que había, si se me permite decirlo, una conexión con los cables daneses" mencionó.

Beaune insistió sobre la 'cooperación' entre Estados Unidos y la Unión Europea señalando que marcha en los dos sentidos. "Si estuviéramos en un clima que no es un clima de confianza y que no es un clima de buena cooperación, eso también sería perjudicial para los estadounidenses. No nos faltan los medios".

"Estos hechos potenciales son serios y tienen que ser revisados", manifestó, agregando que pueden existir algunas protestas diplomáticas para los "aliados y amigos" estadounidenses: "Si nos comportamos así, no podemos esperar que haya una buena cooperación entre los servicios. Necesitamos esta cooperación, así que tenemos que trabajar juntos en lugar de espiarnos unos a otros".