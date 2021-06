Comentarista en español de la principal rival de la WWE es grabado al burlarse del acento japonés de la campeona Hikaru Shida y lo despiden

Willie Urbina, comentarista en español de la empresa de lucha libre All Elite Wrestling, fue despedido tras haberse burlado del acento japonés de la luchadora Hikaru Shida durante el programa AEW Dynamite, transmitido el pasado viernes.

En una pausa comercial, el presentador Alex Abrahantes le pidió a Urbina que tradujera la alocución de la campeona mundial femenina de la AEW, lo que lo llevó a mofarse de Shida, al hacer una imitación estereotípica de su acento asiático, aparentemente sin saber que su micrófono aún estaba encendido.

Al parecer, también Dasha Kuret y Thunder Rosa tomaron parte en las burlonas risas. "Cállate", le dijo Rosa a su compañero y bromeó con arrojarle la pluma si no se detenía. "Habla inglés, que malo eres", dijo Kuret.

Los comentaristas en español de @AEW se han burlado del acento japonés de @shidahikaru durante la pausa publicitaria previa a su segmento en #AEWDynamite.Esto es inaceptable @TonyKhan. Por favor, haced RT para que lo vea la gente. pic.twitter.com/K6TYCZJwLY — Miguel Uceda (@MigUceda) May 29, 2021

Posteriormente, Tony Khan, presidente de esa empresa estadounidense de lucha libre, se disculpó con la luchadora japonesa y confirmó que el comentarista, que anteriormente también trabajó para Impact Wrestling, fue despedido.

"No creo que haya ninguna excusa. No estuve contento. Después escuché lo que se dijo y, tomando en cuenta a nuestros otros comentaristas que se vieron involucrados, y a quienes también les pedí disculpas, pensé que era lo mejor para la compañía tomar esta decisión", afirmó el pasado domingo durante una conferencia de prensa posterior al evento Double or Nothing.

