Profesor de una prestigiosa universidad china lamenta que su hija sea una estudiante mediocre y tenga "un bajo IQ" y el video se vuelve viral

En la sección china de Internet se ha vuelto viral un video en el que Ding Yanqing, un profesor asociado de la Universidad de Pekín, se queja de las bajas calificaciones académicas de su hija. En Douyin (análogo de TikTok) y Weibo las imágenes acumularon 460 millones de visitas más de 1,7 millones de 'me gusta' y más de 45.000 comentarios, dio a conocer The South China Morning Post.

"La instruí todos los días. Pero todavía le resulta difícil estudiar. [...] No puedo hacer nada al respecto. [...] Todos los días en el tercer piso, donde se encuentra mi oficina, se pueden escuchar mis gritos y los de mi hija", comentó. "Mi hija definitivamente no es una niña con unos conocimientos maravillosos. Su coeficiente intelectual es mucho más bajo que el nuestro [de él y de su esposa]. No tengo más remedio que aceptar este hecho. ¿Qué puedo hacer si no lo acepto?", puntualizó el catedrático.

Cabe destacar que la Universidad de Pekín es una de las más prestigiosas del país asiático. En este contexto, Ding Yanqing admitió que existe un 95 % de probabilidades de que su hija no consiga los puntajes necesarios para ser admitida en ese centro educativo.

Tanto Ding Yanqing como su esposa se graduaron en esa misma universidad, y Ding además se doctoró en la Universidad de Columbia de Nueva York, en EE.UU. Se describe a sí mismo un "niño superdotado" y afirma que con solo seis años memorizó todas las palabras de un diccionario chino. Las dificultades en el proceso de educación de su hija hizieron que el catedrático llegara a la conclusión de que "no importa lo sobresaliente que sea uno, su hijo puede ser una persona común".

Al mismo tiempo, aseguró que había renunciado a sus métodos de "alta presión" para mejorar el desempeño de su hija al descubrir que, aunque la niña había mejorado su rendimiento académico, se había deprimido. "Los padres deben identificar las cualidades únicas de sus hijos en diferentes aspectos además de los estudios académicos. Deben encontrar un camino adecuado para que los niños se desarrollen y ayudarlos en esa dirección", concluyó Ding Yanqing.

El video generó diversas reacciones en los usuarios. Algunos vieron coincidencias entre la situación en el hogar de los Ding y la que se produce en sus familias, mientras que otros lamentaron que las notas escolares sean el único baremo para medir el éxito en la vida de los jóvenes. En China es común que los padres tengan altas expectativas de sus hijos para que sobresalgan académicamente. De ese modo las familias de clase media esperan que sus hijos se desempeñen mejor que ellos mismos y en el futuro logren mejorar aún más sus condiciones de vida.