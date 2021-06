Comité del Paro en Colombia dice que instruyó el levantamiento de los bloqueos viales previo al nuevo diálogo con el Gobierno

Los integrantes del Comité Nacional de Paro estarían comprometidos con el levantamiento progresivo de los bloqueos viales en Colombia, justo antes de emprender la nueva ronda de negociaciones con el Gobierno de Iván Duque.

Según El Tiempo, desde el pasado domingo habría empezado a desescalar la medida de presión, lo que implicaría un avance en la mesa de diálogo. Para la administración de Duque, esa acción es imprescindible para establecer acuerdos con los manifestantes.

"Con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país", dijo Fabio Arias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Esa determinación fue confirmada por uno de los mediadores del diálogo entre el Comité y el Ejecutivo, monseñor Héctor Fabio Henao, quien aseveró que el lunes "se había logrado el desbloqueo" en más de 30 puntos. "Venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos significativos", agregó.

"Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado, el gobierno lo llama bloqueos, los mal llamados bloqueos", sostuvo por su parte Nelson Alarcón, integrante del Comité del Paro, quien recalcó que ese gesto es una muestra de buena voluntad para que la administración de Duque no tenga excusas "para decir que no firma los preacuerdos".

La noticia se conoce este martes, cuando arranca en Bogotá una nueva ronda de negociaciones, y un día después de que el mandatario colombiano reiterara que el levantamiento de las obstrucciones viales era el punto de partida para atender las demandas de los manifestantes, que cumplen más de un mes de protestas en Colombia.

"Para construir acuerdos requerimos no solamente que haya un repudio categórico a los bloqueos, sino que se den instrucciones para levantarlos. Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación; el país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado", apuntó Duque en entrevista con El País.

Este tímido avance es clave, en momentos en que se incrementa la presencia militar y policial en los puntos de mayores manifestaciones, lo que se ha traducido en más represión y denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Además, ONG locales han exigido la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha pedido una investigación independiente que esclarezca los abusos, repare a las víctimas y sancione a los responsables de la violencia, que han dejado cerca de 48 muertos según la Fiscalía.

Cifras de Indepaz, sin embargo, elevan a 71 el número de víctimas de homicidio en el marco del paro, la mayoría de ellos perpetrados presuntamente por agentes de la fuerza pública.

Este martes, la CIDH confirmó que realizará una visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio "para observar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas".