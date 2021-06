La Fiscalía de Colombia cita a interrogatorio a Andrés Escobar, uno de los civiles denunciados por disparar contra manifestantes en Cali

"Yo no soy ningún paramilitar, por eso tenía la cara limpia, soy una persona de bien, trabajadora", se defendió el joven, luego de que varias fotografías suyas se hicieran virales en redes sociales.

La Fiscalía de Colombia citó este martes a interrogatorio a Andrés Escobar, identificado como una de las personas que habría disparado contra manifestantes en Cali el pasado 28 de mayo.

Según reportó El Espectador, el joven fue citado para esclarecer las circunstancias por las que se encontraba armado en el lugar de las protestas. Escobar fue identificado gracias a varias fotografías de ese día que circularon en redes sociales, en el contexto de las manifestaciones que se desarrollaron en el barrio Ciudad Jardín, una zona exclusiva del sur de Cali, capital del departamento colombiano del Valle del Cauca.

Ese día, en esa localidad, civiles armados, junto a policías, dispararon contra los manifestantes. En videos que circularon en las redes sociales se ve cuando esas personas desenfundan sus armas y, con el aparente aval de los uniformados, disparan hacia quienes participaban en las protestas.

🚨ALERTA🚨Civiles armados acompañados por la Policía Nacional y el Ejército disparan a los manifestantes en Universidades frente al CAI de ciudad Jardín. pic.twitter.com/0vMmEAb9Mb — Movimiento Naranja Cali (@naranja_cali) May 28, 2021

Tras la divulgación de los videos y fotografías fue identificado Escobar, quien ese día estaba vestido con una camiseta negra sin mangas, un pantalón deportivo (jogger) y con un bolso de lado. Su rostro se ve claramente en las imágenes.

Pedimos a las autoridades y la ciudadanía individualizar y reconocer a cada agente y civil armado para que la primera línea jurídica pueda entablar denuncias correspondientes.@IvanCepedaCast2/3 👇 pic.twitter.com/mejczK3IzF — Univalle Unida (@UnivalleU) May 30, 2021

De momento se desconoce si algún manifestante resultó herido por los disparos que realizó este hombre, que ha sido catalogado como "paramilitar" porque actuó con armas de fuego contra una protesta civil, con la aparente anuencia de la fuerza pública.

Frente a estas acciones, que han sido rechazadas por grupos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, el senador opositor colombiano Iván Cepeda dijo que denunciará penalmente al ministro de Defensa , Diego Molano, por atentar contra la Constitución y permitir la acción de grupos "paramilitares" junto a los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir las protestas.

"Soy una persona de bien"

Ante el revuelo causado, Escobar publicó un video en el que se presentó como un "empresario" de Cali y ofreció disculpas por lo que hizo el pasado viernes.

"Esto lo hago porque el camino no son las armas, el camino no es una guerra civil, mi intención no es hacer un llamado al odio y al resentimiento", dijo en la grabación que circuló en redes sociales.

Apareció el paramilitar de Andrés Escobar diciendo que el camino no son las armas y que la intención de él no era hacer un llamado al odio ni al resentimiento. ¡Qué tal este bobo hpta! pic.twitter.com/s2XkiS7RI4 — Físico EnParo (@FisicoImpuro) May 31, 2021

El hombre, que fue grabado mientras portaba un arma y efectuaba disparos, aseguró que durante estos días ha sido "objeto de injurias, de calumnias, de múltiples amenazas de manera muy acelerada, muy fuertes en realidad, muy amarillistas".

"Me tildan de paramilitar, de asesino, de genocida y una cantidad de barbaridades que no soy", agrega en el video. Para él, su defensa de esos señalamientos es que no portaba ningún elemento que le cubriera el rostro mientras disparaba.

"Claramente se ve mi cara en las fotos, yo no soy ningún paramilitar, por eso tenía la cara limpia, soy una persona de bien, trabajadora, sin antecedentes judiciales, pago impuestos, aporto a la sociedad con empleo, hago labor social", justificó.

En otro video, al que le agregó una emotiva música, además de volver a pedir disculpas, dijo que estaba a la espera de qué dicte la Justicia.

No es la primera vez que en medio de estas jornadas de protestas civiles armados y en anuencia con la Policía disparan contra los manifestantes. A principios de mayo hubo un episodio similar, cuando algunas personas arremetieron contra una minga indígena, también en el sur de Cali.