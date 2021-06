EE.UU. confirma que sus próximos ejercicios militares se celebrarán fuera del Sahara Occidental: ¿por qué es importante?

Ante la proximidad de los ejercicios militares 'African Lion 21', que Estados Unidos realizará en junio en Marruecos, Túnez y Senegal, la portavoz del Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para África (AFRICOM), Bardha Azari, confirmó este martes a EFE que tendrán lugar fuera del territorio del Sahara Occidental.

Indicó que en Marruecos las maniobras se llevarán a cabo "desde la base aérea de Kenitra, en el norte, hasta las áreas de entrenamiento de Tan Tan y Guerir Labouhi (Greïer el Bouhi), en el sur". "Las localizaciones se seleccionaron según un criterio: garantizar que el mayor ejercicio de entrenamiento militar en África siga promoviendo la colaboración de seguridad entre EE.UU. y Marruecos y nuestra relación con otras naciones participantes, conforme trabajamos para asegurar la estabilidad regional", declaró la vocera.

Azari indicó que el Reino Unido, Italia, Canadá y los Países Bajos, entre otros aliados, participarán en las maniobras, y confirmó que a la cita no concurrirá España. Previamente El País y The Times reportaron que Madrid decidió no participar en la edición de las maniobras de este año, que originalmente debían abarcar el Sahara Occidental, para no legitimar de esta manera la ocupación marroquí de la antigua colonia española.

Las declaraciones de Azari se producen después que el presidente del Gobierno marroquí, Saadedín Otmani, afirmara el pasado domingo que una parte de los ejercicios en cuestión tendría lugar "por primera vez en el Sahara Occidental", donde se desplegarían a partir del 7 de junio. De acuerdo con sus declaraciones, los simulacros se celebrarían en dos zonas de ese territorio: en la región de Mahbes y en la ciudad saharaui de Dajla.

EFE destaca que la celebración de las maniobras en esos espacios habría representado, por vez primera, un reconocimiento implícito por parte del Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, a la soberanía de Marruecos sobre ese territorio.

La disputa por el Sahara Occidental

El conflicto se remonta a 1975, cuando España abandonó la que hasta ese momento había sido su colonia y, de seguidas, la mayor parte de ese territorio fue ocupado por Marruecos. Desde entonces está pendiente de solución. El Frente Polisario, a través de una especie de Gobierno en el exilio, reivindica su independencia como Estado y bajo el nombre de República Árabe Saharaui Democrática, mientras que Marruecos reclama soberanía total sobre esa región.

La ONU define el área como un territorio pendiente de descolonización y solicita un referéndum entre la población saharaui. Hasta la fecha solo un país ha reconocido la soberanía marroquí, y fue la administración estadounidense de Donald Trump, cuando todavía era presidente en funciones pero después de haber perdido los comicios del pasado 20 de noviembre.

Las relaciones entre España y Marruecos vieron un nuevo giro de tensión hace varias semanas, cuando se develó que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, de 72 años, había sido trasladado a España e ingresado en un hospital del norte del país para ser tratado de coronavirus y de un cáncer que padece desde hace tiempo.

La presencia del líder del Frente Polisario en España, no comunicada oficialmente, fue el detonante de una crisis diplomática con su vecino del sur. Sin embargo, este lunes el ministro marroquí de Exteriores aseguró que esta crisis "no está limitada al asunto de un hombre" y que solo terminará cuando Madrid "aclare sin ambigüedades sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" en relación al Sahara Occidental.

Lo cierto es que tras conocer que España había acogido de manera humanitaria a Ghali, Marruecos mostró su malestar y, semanas más tarde, hizo una demostración de fuerza que provocó una crisis migratoria. Durante algo más de 48 horas, abrió su frontera con el enclave español de Ceuta, una pequeña ciudad de apenas 85.000 habitantes, provocando que casi 10.000 personas cruzaran a suelo español de manera irregular.

