Obama cree que EE.UU. gastará mucho dinero en armas y que surgirán nuevas religiones si se confirma la existencia de extraterrestres

El expresidente de EE.UU., Barack Obama, considera que su país tendría que "gastar mucho más" en defensa y que "surgirían nuevas religiones", en caso de que se llegara a confirmar la presencia de vida extraterrestre explorando nuestro planeta.

En una entrevista publicada este martes en el diario The New York Times, Obama afirmó que le gustaría saber la naturaleza de los misteriosos objetos que se observan en los videos publicados por el Pentágono. El posible escenario en el que la vida extraterrestre se encontraría explorando nuestro planeta, pero que de momento no se ha logrado hacer contacto con esos seres misteriosos, indudablemente generaría "debates inmediatos", comentó.

Al respecto, el exmandatario sugirió que EE.UU. tendría que "gastar mucho más dinero en sistemas de armas para defendernos". Además, como consecuencia de una posible confirmación de vida extraterrestre "surgirían nuevas religiones", agregó.

"Somos solo un grupo de humanos con dudas y confusiones. [...] Lo mejor que podemos hacer es tratarnos mejor porque somos todo lo que tenemos. Entonces, espero que la creencia de que hay extraterrestres por ahí solidifique la sensación de la gente de que lo que tenemos en común es un poco más importante", manifestó.

En mayo pasado, durante otra entrevista Barack Obama dijo que había visto "imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son".

Previamente, el Pentágono confirmó la veracidad de un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California (EE.UU.) y dejó constancia de que, en efecto, fue grabado por personal de la Armada de EE.UU. y está siendo investigado por una unidad especial de su inteligencia naval. Las imágenes fueron difundidas por el documentalista Jeremy Corbell, quien indicó que la grabación se realizó desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha el 15 de julio de 2019.