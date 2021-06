"No pasa nada": la respuesta de López Obrador ante las críticas de algunos medios extranjeros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este miércoles ante las críticas que han hecho los medios de comunicación internacionales contra su gestión.

"No pasa nada. Que la revista inglesa [The Economist], que el New York Times (…) No pasa nada. Eso puede ser polémico y calienta, pero no pasa a mayores, y eso es parte de la política y de la democracia, de la pluralidad, del que no todos pensemos igual y de las libertades, sobre todo", mencionó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador recalcó que su gobierno tiene como premisas "no limitar la libertad de expresión, no censurar". "Y vamos bien", añadió.

Para el presidente mexicano, las críticas en torno a su Gobierno se dan en el contexto del proceso electoral que se celebrará el próximo 6 de junio, cuando los ciudadanos están convocados a votar por alguno de los 126.000 candidatos que se disputarán más de 20.000 cargos.

"Una vez que pasen las elecciones del domingo, ese es mi pronóstico, va a bajar todo, pero no es por el resultado, sino porque siempre es así en México y en cualquier país del mundo: en vísperas de las elecciones se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza", enfatizó.

Las elecciones del próximo domingo son trascendentales para el mandatario mexicano, debido a que reorganizarán al Poder Legislativo que lo acompañará en sus últimos tres años de su mandato, que culmina en diciembre 2024.

El calificativo de The Economist

En su más reciente edición, publicada la semana pasada, The Economist calificó de "falso mesías" a López Obrador.

Al respecto, el mandatario respondió: "Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio frente a la corrupción que imperó".

Asimismo, dijo que estos medios "se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México, porque son conservadores" y ahora "están molestos porque la gente está apoyando una transformación".

Asimismo, en su conferencia de prensa del pasado 30 de mayo, López Obrador anticipó que The New York Times, Washington Post, Financial Times y Wall Street Journal preparan artículos sobre México que posiblemente sigan el tono de The Economist, previo a los comicios.

Aunque, ya el 13 de mayo, The New York times publicó un artículo titulado "El rey López Obrador" en el que se acusa al mandatario de "haberse convertido en esos monarcas aislados que no soportan que la realidad imponga límites a su divino deseo".