La oposición israelí alcanza un acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno

Los opositores del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han logrado llegar a un acuerdo sobre la formación de un nuevo gobierno sin el partido gobernante Likud, abriendo así la posibilidad de poner fin a la era Netanyahu.

El partido Yamina de Naftali Bennett y el partido Nueva Esperanza de Gideon Sa'ar han acordado este miércoles unirse a la coalición del centrista Yair Lapid, que recibió el encargo de formar la próxima coalición gobernante, después de que el conservador Netanyahu no pudiera hacerlo, a raíz del resultado no concluyente de las elecciones del 23 de marzo, informan medios locales.

Además, el acuerdo de coalición ha sido firmado por el partido político árabe-israelí Lista Árabe Unida, liderado por Mansour Abbas.

Se espera que Lapid informe al presidente Reuven Rivlin de que ha logrado formar gobierno.

"Ahora he anunciado en honor al presidente del Estado, Reuven Rivlin, que he logrado completar con éxito el oficio de formar gobierno", publicó Lapid en su cuenta de Twitter. "Prometo que este gobierno trabajará al servicio de todos los ciudadanos israelíes, los que lo votaron y los que no. Respetará a sus oponentes y hará todo lo que esté en su poder para unir y conectar a todas las partes de la sociedad", añadió.

Previamente, Lapid pudo acordar los términos del acuerdo con varios partidos, incluido el dirigido por el ministro de Defensa, Benny Gantz. El partido Yesh Atid, de Lapid, y el centrista Azul y Blanco, de Gantz, dijeron en una declaración conjunta que habían "acordado las líneas generales del Gobierno y las cuestiones fundamentales relacionadas con el fortalecimiento de la democracia y la sociedad israelí". Gantz seguirá siendo ministro de Defensa en el nuevo gabinete.

Además, Yair Lapid finalmente ha llegado a un acuerdo con su principal socio, Naftali Bennett, quien ocuparía el cargo de primer ministro bajo una propuesta de rotación entre los dos políticos.

También se han alcanzado acuerdos con los partidos de izquierdas Meretz y Laborista, así como con la formación nacionalista Yisrael Beitenu del que fuera ministro de Defensa Avigdor Lieberman.