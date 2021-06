"Dejen la obsesión que tienen con Pfizer": El Gobierno de Argentina desmiente "falsas noticias" sobre el supuesto rechazo a la vacuna estadounidense

El Gobierno de Argentina desmintió este miércoles que haya rechazado la adquisición de vacunas Pfizer contra el coronavirus a través del mecanismo Covax, en respuesta una serie de "falsas noticias" aparecidas en medios opositores.

La versión de que la Casa Rosada se había negado a recibir el fármaco de la farmacéutica norteamericana circula desde hace tiempo en los espacios que no comulgan con el Gobierno de Alberto Fernández. Pero tomó más fuerza el martes, después de una conversación entre Santiago Cornejo, titular para América Latina de Covax, y un grupo de académicos y periodistas.

"Antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no", dijo Cornejo en ese encuentro virtual.

Luego, con la difusión de la noticia, el declarante salió a aclarar sus palabras mediante un correo electrónico enviado al Ministerio de Salud. Explicó entonces que Argentina "tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de Covax".

Dice Santiago Cornejo:"Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer (...) pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX"Comunicado oficial de COVAX en inglés https://t.co/DV3Te7bIGN — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) June 2, 2021

Este miércoles, la ministra Carla Vizzotti, titular de esa cartera, criticó el "uso político" de la pandemia y del tema de la compra de vacunas, y pidió que ciertos sectores "bajen la tensión y la obsesión que tienen" con esa farmacéutica.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, sede de Gobierno, Vizzotti afirmó que le "enoja" y "angustia" la difusión de falsas noticias que sostienen que Argentina descartó la opción de adquirir —por vía bilateral o a través del sistema Covax— el fármaco producido por Pfizer, y advirtió sobre el impacto negativo que ese tipo de información tiene sobre la ciudadanía.

"Esto es gravísimo; no puede volver a suceder. Tiene un impacto, porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor que baje la tensión y baje la obsesión que tienen con Pfizer. Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer. La empresa quiere venderla y estamos trabajando para eso", señaló, refiriéndose a negociaciones que aún continúan. Y agregó: "¿Qué país no va a querer vacunas?".

A su vez, desde la cuenta de Twitter de la cartera sanitaria precisaron: "Argentina está recibiendo vacunas y acelerando el ritmo de vacunación. Es necesario que todas y todos seamos responsables y evitemos la circulación de noticias falsas que generen angustia en la sociedad".

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández explicó que el acuerdo no se ha alcanzado todavía por las "desmedidas" condiciones que imponía el laboratorio. "Me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país", y agregó que no podía darlas a conocer porque existe un acuerdo de confidencialidad.



Así, tras aclarar que "la negociación con Pfizer nunca se interrumpió", advirtió que la empresa solo "cumplió en parte (de los países) e incumplió en muchos" otros con los que había sellado contratos.



"Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros", señaló, para luego destacar que "la vacuna de Pfizer es muy buena, como la Sputnik, la AstraZeneca o la Sinopharm".



En ese sentido, consideró "un delirio" las afirmaciones de algunos sectores de la oposición que sostienen que el país decidió no comprar a Pfizer "por razones ideológicas". Y recordó que cuando comenzaron las negociaciones con Rusia por la vacuna Sputnik V, esos mismos sectores calificaban a ese fármaco como un "veneno".