"Vengo con mi hijo, esto no puede estar pasando": Una candidata mexicana sufre un atentado mientras se dirige al cierre de su campaña

Otra candidata ha sido atacada en México. Se trata de Erika Briones, aspirante a la reelección en la presidencia municipal de Villa Reyes, en el estado de San Luis Potosí, quien sufrió un atentado el miércoles cuando se dirigía en una camioneta a su cierre de campaña.

La abanderada del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que viajaba con su familia, fue embestida por otro vehículo del que bajaron varios desconocidos y sacaron armas de fuego.

En una trasmisión en vivo en Facebook, Briones explica entre sollozos que cuando ocurrió el atentado, la Guardia Nacional iba detrás de ella "y no hizo absolutamente nada".

En el registro, la actual alcaldesa enfoca a un niño sentado en la parte de atrás de su auto y dice: "Vengo con mi hijo, esto no puede estar pasando. No vamos a cancelar el cierre de campaña porque no se vale que quieran asustar, intimidar". La autoridad local responsabiliza a sus opositores, del centroderechista Partido Revolucionario Institucional (PRI), de estar detrás de estas acciones.

Antes de ese ataque hubo una balacera en las cercanías de su casa de campaña, que también fue grabada y difundida en las redes sociales.

#VillaDeReyes#SLP VIDEO1@GN_MEXICO_ ESCOLTA A GRUPO ARMADO P/AMEDRENTAR A BALAZOS C/ARMAS LARGAS CANDIDATA ERIKA BRIONES, EN SU PRESENCIA Y DEJANDOLOS HIUR... pic.twitter.com/Dy8rd70isO — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 3, 2021

Briones asegura que ha recibido amenazas durante la campaña, que se intensificaron el día del cierre, cuando le dijeron que matarían a su hijo. Relató, además, que golpearon a unos compañeros en la comunidad de Rosario de su municipio. "Hubo balazos y no podemos estar permitiendo este tipo de cosas", afirmó.

Durante la transmisión en vivo, la política asegura que informó a la Procuración de Justicia sobre lo ocurrido. "Tengo miedo, lo que pasó no está para menos", agregó.

Por otra parte, el PRD denunció a través de un comunicado que la madrugada del miércoles la Policía encontró un contenedor térmico con dos cabezas de cerdo y propaganda de Briones en la localidad de Socavón, en Villa Reyes. "Reprobamos los constantes actos de intimidación y agresiones de los que han sido víctimas nuestros equipos de campaña", recoge el texto.

#SLPPREVIAMENTE LA CANDIDATA ERIKA BRIONES EN AL MENOS 2 OCASIONES YA LE HABÍAN DEJADO CABEZAS DE PUERCO EN HIELERAS DONDE CARTEL LE EXIGE QUE RENUNCIE A SU CANDIDATURA... pic.twitter.com/uNx766kFf3 — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 3, 2021

En esta campaña signada por la violencia política, 88 políticos fueron asesinados desde que se inició el proceso electoral, en septiembre de 2020, hasta el 25 de mayo. Según el Indicador de Violencia Política en México de la consultora Etellek, 34 eran aspirantes o candidatos a puestos de elección.

El domingo 6 de junio, unos 93 millones de mexicanos están habilitados para participar en los comicios más grandes de la historia, en los que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y más de 23.000 cargos de elección popular a nivel local y estatal.