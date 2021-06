"Fallos machistas": Un juez argentino provoca escándalo al liberar a un acusado de violación porque usó preservativo

Un albañil denunciado por violación logró quedar libre gracias a que el juez argentino Rodolfo Mingarini desestimó la acusación porque no logró entender cómo era posible forzar a una víctima y, al mismo tiempo, colocarse un preservativo.

Como ambas actitudes le parecen incompatibles y le hacen dudar si realmente hubo abuso o no, decidió concederle la libertad preventiva. Así lo reconoció el propio juez, en una fallo que desató la indignación de los colectivos feministas del país sudamericano en plena conmemoración del sexto aniversario de la primera marcha 'Ni una menos' en contra de los femicidios y de todas las violencias machistas.

El polémico caso ocurrió en la provincia de Santa Fe, en donde la víctima denunció que el agresor trabajaba en una obra frente a su casa y entró de manera forzada para violarla.

A veces la cultura de la violación tiene nombre y apellido. El juez Rodolfo Mingarini dejó libre a un imputado por abuso porque usó preservativo.El video completo en https://t.co/YQa2tuwDanpic.twitter.com/h9epTZhxdH — Periódicas (@periodicas_ar) June 2, 2021

Al dictar su resolución, Mingarini no tomó el cuenta el examen médico legal, que fue publicado por el portal Periódicas, y que demostró que la víctima tenía lesiones compatibles con un abuso sexual y golpes en su cuerpo,además de que se había encontrado material biológico del hombre en el lugar del crimen.

"Las lesiones que tiene a nivel genital no se condicen con un acceso carnal, una penetración forzada, tenemos que atenernos a lo que nos dice la víctima", afirmó el juez, en una exposición en la que de manera permanente puso en duda la palabra de la mujer, lo que exacerbó los reclamos de la urgencia de una reforma judicial con perspectiva de género. Organizaciones feministas no han dudado en calificar la decisión judicial como un "fallo machista".

"Si hay condón no hay violación"

"Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas sometiéndola y empujándola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que destaca, se negaba", explicó el juez, quien de manera reiterada manifestó sus dudas de que el abuso efectivamente hubiera existido.

Jueces como RODOLFO MINGARINI hacen que las mujeres confiemos menos en la Justicia, que nos sintamos desprotegidas. Liberar a un violador porque usó preservativo no es, increíblemente, lo más absurdo que hemos escuchado. Pero es igual de indignante.Si no denunciamos, es por esto — Martu (@MartuLabandeira) June 3, 2021

"Lo que no puedo es relacionar, entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación, cuando tiene que estar sometiendo a la víctima, no lo encuentro. Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable", insistió.

También advirtió que el testimonio de la víctima no era claro porque se contradijo cuando le preguntaron si conocía o no al agresor.

"Con esto no quiero decir que la víctima esté mintiendo ni que esté mintiendo el imputado. Lo que quiero decir es que la evidencia nos deja con un análisis de posibilidad para concluir, pero no de que probablemente esto haya ocurrido cómo ha sido relatado", señaló.

"Me violaron", dijo ella. No creo porque usó preservativo dijo el Juez. El Juez Mingarini dictó sentencia dejando libre a un imputado de abuso sexual luego de desestimar pruebas médicas de lesiones de abuso y material biológico de él en la escena. #ReformaJudicialFeministaYapic.twitter.com/WvHF9gIrdG — Gisel Mahmud (@giselmahmud) June 2, 2021

Por el contrario, valoró la actitud del acusado por haberse presentado voluntaria y espontáneamente en cuanto supo de la denuncia en su contra, y sin ser acompañado por ningún abogado.

"Si el imputado hubiera estado pensando de que había cometido este hecho tan grave, aun si así hubiera sido, se presentó, se puso a disposición de las autoridades judiciales a través de la policía. Se presentó espontáneamente, esto debe ser valorado", afirmó.

Cecilia González