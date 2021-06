"¿Qué estás haciendo? ¡No puedo respirar!": Captan la violenta detención de un hombre por un oficial y este acaba suspendido

Shane Price, un joven de 20 años, fue violentamente reducido por un policía el pasado 26 de mayo en una carretera entre las ciudades de Newark y Lincoln, en el Reino Unido. El enfrentamiento fue grabado por la esposa de Price y las imágenes se han hecho públicas, por lo que el oficial ha sido retirado de la primera línea del cuerpo mientras se lleva a cabo una investigación, informan medios locales.

Las imágenes muestran al policía golpeando y tirando a Price al suelo, mientras este pregunta repetidamente "¿qué estás haciendo?" y le suplica que no le lastime su pie lesionado. Sin embargo el oficial pisotea el pie de Price y lo agarra por la garganta, tras lo cual la víctima grita "¡no puedo respirar!"

Price asegura que en ese momento "temió por su vida".

"Él abusó brutalmente de mí", dijo. "Estaba demasiado asustado para devolver el golpe. Todo lo que pasaba por mi cabeza era 'este señor me va a matar'".

Según Price, antes del altercado el oficial hizo una foto de él y su esposa desde su coche mientras ambos se dirigían por una carretera en sus respectivos automóviles. El hombre le había recriminado al oficial -sin saber que se trataba de un uniformado y pensando que era un guardia de seguridad- por la acción, que tachó de "ilegal" y que podría comprometer la seguridad en la carretera. El reclamo no le gustó al policía, que lo redujo sin identificarse en ningún momento.

Sin embargo, la versión de las autoridades es que Price fue arrestado "bajo sospecha de posesión de un cuchillo o artículo puntiagudo, y bajo sospecha de agredir a un trabajador de emergencia". Respecto a las acusaciones, Price aseguró que tenía una variedad de artículos puntiagudos porque trabaja como podador de árboles.

En una entrevista con The Lincolnite, Price reveló que le da miedo salir de su propia casa.

"Mi médico de cabecera me ha recetado medicamentos para la ansiedad y la depresión", señaló la víctima. "No puedo dormir bien, estoy despierto la mayor parte de la noche y todavía tengo miedo. Aparte de caminatas cortas y salir por lo esencial, me he quedado en casa", agregó.