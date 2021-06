El periodista detenido del vuelo de Ryanair admite su rol en los disturbios en Bielorrusia y cuenta cómo financian a la oposición desde el extranjero

Román Protasévich, exeditor jefe del canal de Telegram opositor bielorruso Nexta, concedió una entrevista en la que afirmó que fue un mediador entre la oficina de la excandidata presidencial, Svetlana Tijanóvskaya, y unos conspiradores que preparaban la toma del poder por la fuerza en el país.

El periodista admitió en una conversación con la cadena estatal ONT, emitida este jueves, que asistió a una reunión de los conspiradores en Zoom, donde su cara estaba cubierta con un cuadrado negro y se ocultó su nombre. De acuerdo con sus declaraciones, tomó anotaciones, pero no participó en la discusión sobre el plan.

Además, dijo que se reunió con Tijanóvskaya y habló con ella sobre la posibilidad de tomar el poder por la fuerza. "Dije que, probablemente, hay un grupo de personas que tienen varios grupos, preparados para el escenario [de toma del poder] por la fuerza", señaló.

Afirmó que los conspiradores, que pertenecían al ámbito militar, solicitaron entre 5 y 7 millones de euros (6 y 8,5 millones de dólares) por la realización del golpe de Estado en el país, pero luego esta suma bajó hasta los 2 millones de euros (2,4 millones de dólares).

En su opinión, todavía hay algunas células terroristas durmientes en territorio bielorruso.

Admite haber organizado disturbios

Protasévich, que ahora encabeza otro canal opositor, 'Bielorrusia del cerebro', dijo que reconoció su culpabilidad en la organización de acciones colectivas que violan gravemente el orden público. De acuerdo con sus declaraciones, las publicaciones, que hizo entre otras personas, contribuyeron a que "se iniciaran disturbios no controlados y Minsk vivió tres días en caos".

No obstante, el cofundador de Nexta reiteró que no tomó parte en el funcionamiento del canal de Telegram 'El libro negro de Bielorrusia', que publicó los datos personales de los agentes del orden y fue declarado extremista. Añadió que "siempre entendía que tarde o temprano tendría que asumir la responsabilidad de sus actividades".

Financiación de la oposición

En cuanto a la financiación de la líder de la oposición bielorrusa, Protasévich declaró que Tijanóvskaya recibió dinero de los contribuyentes de Lituania y unos empresarios. "Los contribuyentes lituanos, básicamente, sostienen a un político extranjero con su bolsillo. En parte, son patrocinadores privados. Es decir, empresarios privados, representantes de la élite empresarial, etcétera. Y el tercero es el apoyo financiero de la diáspora. Es decir, hay muchas fuentes de financiación", dijo.

El bloguero declaró que la organización 'La casa bielorrusa en Varsovia' controla toda la agenda opositora. "Ahora 'La casa bielorrusa' en Varsovia es la organización principal que controla todos los acontecimientos bielorrusos, toda la agenda bielorrusa. Directamente a través del primer ministro de Polonia [Mateusz Morawiecki], a través del bolsillo de 'La casa bielorrusa' en Varsovia se asignaron 53 millones de eslotis [más de 14,4 millones de dólares] en ayuda a los refugiados bielorrusos", señaló Protasévich, destacando que, sin embargo, las personas que necesitaron este dinero, no podían acceder a la organización para recibirlo.

Financiación de Nexta

Respecto a la financiación del canal Nexta, Protasévich relató que la principal fuente de dinero consistía al principio solo en los ingresos de publicidad, pero luego empezó a recibir donaciones de sus seguidores.

En algún momento, el canal comenzó a obtener regularmente transferencias de dinero de una empresa rusa, de entre 3.000 y 5.000 euros (unos 3.600 y 6.000 dólares). El periodista no recordó el nombre de la compañía, pero indicó que estaba relacionada con la explotación minera y perteneció a un gran oligarca.

Además, el opositor reveló que se discutió que, tras la finalización de la fase activa de las protestas en Bielorrusia, el subcanal Nexta Live se concentrara en los acontecimientos de Rusia.

"Ahora no puede haber protestas callejeras"

Respecto a las protestas, que fueron provocadas por la victoria de Alexánder Lukashenko en las presidenciales y alcanzaron su pico en agosto del año pasado, el periodista dijo que ya no existen y es poco probable que se reanuden. En ese contexto, indicó que el objetivo de las sanciones contra su país es provocar el desplome de la economía y disturbios por el hambre de los ciudadanos.

"Está claro que es básicamente una herramienta de presión política. Pero, teniendo en cuenta que ahora no puede haber protestas callejeras respecto a libertades políticas y movimientos políticos, las sanciones son necesarias para que la economía de Bielorrusia se desplome lo antes posible. Y si la economía se desploma, la gente saldrá a las calles. Serán revueltas por el hambre. Y esto, básicamente, es uno de los objetivos de las sanciones económicas que se siguen imponiendo", dijo.

Reacción a la entrevista

Durante la conversación, el periodista dijo que ahora no quiere meterse en política, ni en "algunos juegos sucios". Afirmó haber entendido que "muchas cosas" por las que fue criticado Lukashenko "son un intento de presión", destacando que "sin duda" lo respeta.

Protasévich dijo que "es difícil predecir la reacción" de sus colegas a la entrevista, haciendo hincapié en que aceptó concederla por su propia cuenta. "Estoy casi seguro de que muchos empezarán a condenarme públicamente", afirmó, agregando que, en su opinión, algunas acciones en su apoyo no se celebrarán.

"No me sorprenderá si muchos me llaman presunto traidor, etcétera. Pero puedo decir sinceramente que no me importa absolutamente que dirán. Estoy aquí y ahora", indicó.

Detención de Protasévich

El periodista fue detenido el 23 mayo, después de que una amenaza de bomba —que luego no se confirmó— provocara que el avión de Ryanair, en el que Protasévich y su novia viajaron de Atenas a Vilna, aterrizara de emergencia en Bielorrusia

Las autoridades de Bielorrusia calificaron el canal de Telegram Nexta, que cuenta ahora con más de un millón de seguidores, de extremista en el 2020, mientras que el Comité de Seguridad Estatal del país agregó a Protasévich en la lista de personas, vinculadas con el terrorismo

Su nuevo canal 'Belarús golovnogo mozga' ('Bielorrusia del cerebro') también fue declarado extremista

Mientras tanto, la pareja de Protasévich, la ciudadana rusa Sofía Sapega, admitió en un video, grabado por las fuerzas del orden bielorrusas, que fue editora del canal de Telegram 'El libro negro de Bielorrusia'

Tras la detención del activista, varios países solicitaron que fuera liberado

