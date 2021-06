NYT: Inteligencia de EE.UU. no encuentra evidencias de que una tecnología alienígena esté detrás de ovnis detectados

Agentes de la Inteligencia estadounidense no encontraron evidencias de que objetos voladores no identificados, detectados en los últimos años por los militares del país, sean productos de una tecnología extraterrestre, reporta este jueves The New York Times (NYT), citando a altos funcionarios de la administración Biden.

Los funcionarios citaron un informe, cuya parte no clasificada será presentada al Congreso de EE.UU. el 25 de junio. Las fuentes de The New York Times señalaron que el documento tendrá también una parte clasificada.

Los agentes estadounidenses no lograron explicar la aparición de los objetos y sus movimientos inusuales. A pesar de no haber encontrado evidencias al respecto, no descartaron que puedan tener origen extraterrestre.

De acuerdo con el documento, citado por unos funcionarios bajo condición de anonimato, la mayoría de los más de 120 incidentes no está relacionada con una tecnología secreta de los militares o las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, los agentes de la Inteligencia de EE.UU. sostienen que en algunos casos puede tratarse de objetos desarrollados por otros países, como China y Rusia. Un alto funcionario señaló que hubo preocupaciones de que Moscú o Pekín pudieran haber probado tecnología hipersónica.

Avistamientos de ovnis casi a diario

A mediados de mayo, el Pentágono confirmó la veracidad de un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California y dejó constancia de que, en efecto, fue grabado por personal de la Armada de EE.UU. y está siendo investigado por una unidad especial de su inteligencia naval.

Por su parte, el expiloto de la Armada de EE.UU. Ryan Graves contó que los miembros de su escuadrón de cazas F/A-18 veían objetos aéreos no identificados en un espacio restringido cerca de Virginia Beach, en la costa atlántica del país, casi a diario entre los años 2015 y 2017. El teniente considera que este tipo de objetos representa una amenaza para la seguridad y no descarta que podría tratarse de un intento de vigilancia de otro país, como Rusia o China.

Días después, el exmandatario estadounidense, Barack Obama, declaró que existen videos que muestran unos "objetos en el cielo que no sabemos qué son".

