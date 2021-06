Putin afirma que no le importa si alguien lo bloquea en la Red y que para él lo más importante es la confianza del pueblo ruso

Vladímir Putin señaló este viernes durante el 24.º Foro Económico Internacional de San Petersburgo que no le importa si es bloqueado en la Red. El mandatario ruso reaccionó de esta manera a una pregunta sobre el posible bloqueo del sitio web del Kremlin.

"No me importa si alguien me bloquea en alguna parte. Para mí, otra cosa es más importante: la confianza del pueblo ruso en la capacidad en la que me encuentro ahora", dijo Putin.