"Si aquí la gente para, el Estado dispara": La canción viral de tres colombianas en el Metro de Medellín sobre las protestas (VIDEO)

La protesta en Colombia no solo ocurre en el asfalto. Los manifestantes se han valido de recursos, como las redes, la música y el arte, para rechazar la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad estatales en la contención de las movilizaciones.

Los usuarios del Metro de Medellín, capital del departamento de Antioquia, fueron sorprendidos durante un viaje por tres mujeres jóvenes que arrancaron los aplausos al terminar su sentido canto que denuncia la brutalidad policial, sobre la que han manifestado su preocupación organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

Las tres cantantes y artistas urbanas Isabel, Briela Ojeda y Lianna subieron a un vagón del sistema de transporte y, al cerrarse las puertas, empezaron a interpretar las estrofas de su canción, registrada en un video colgado en las redes, que ha sido visualizado casi 400.000 veces en la cuenta de Instagram de una de las jóvenes.

"Si aquí la gente para, el Estado dispara por orden del para", entonan en coro.

Desde hace un mes, la situación en Colombia es similar: manifestaciones en el marco del paro nacional, denuncias de represión por parte de la Fuerza Pública y el constante llamado del expresidente derechista Álvaro Uribe a reforzar la militarización y el uso de armas, a pesar de que organizaciones de derechos humanos han pedido disminuir la presencia militar en las calles, ante los testimonios recabados sobre abusos, tratos crueles y homicidios.

Durante su corta presentación improvisada, el trío de jóvenes intercala las estrofas de la canción que compusieron y que dice:

"Ríos de sangre en la calle,

gritos desesperados de una madre,

no sé cómo ese llanto los deja vivir

con las manos llenas de sangre se van a dormir,

violenta se pone el hambre cuando es mucha

no me diga que me queda quieta, esto es lucha"