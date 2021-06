Putin comenta el caso del bloguero bielorruso detenido en el vuelo de Ryanair y responde a una pregunta sobre qué haría Rusia en estas circunstancias

Entre la amplia variedad de temas discutidos este viernes en el marco del 24.º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, comentó también la situación sobre la detención del bloguero bielorruso Román Protasévich y el incidente del vuelo de Ryanair.

El 23 de mayo, Román Protasévich, exeditor jefe del canal de Telegram opositor bielorruso Nexta, fue detenido después de que una amenaza de bomba —que luego no se confirmó— provocara que el avión de Ryanair, en el que Protasévich y su novia viajaban de Atenas a Vilna, aterrizara de emergencia en Minsk.

El incidente provocó críticas por parte de EE.UU. y varios líderes europeos que amenazaron con nuevas sanciones contra Minsk y solicitaron que Protasévich, contra quien se habían presentado cargos criminales en Bielorrusia, fuera liberado.

"Ni siquiera quiero meterme en este asunto. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Repito una vez más, no quiero evaluar los procesos políticos que están teniendo lugar en Bielorrusia. [...] No hay que inmiscuirse en asuntos internos", declaró Putin. "¡Un tal Román Protasévich! No lo conozco. Y no quiero conocerlo. Déjenle hacer lo que quiera", continuó el presidente ruso, recordando que estaba respondiendo a las preguntas en el marco del foro económico.

Al jefe de Estado ruso además le preguntaron si Rusia habría aterrizado el avión por la fuerza si una persona que buscaba estuviera a bordo, a lo que respondió: "No se lo voy a decir".

"La OTAN está en peligro si cree que Rusia ayudó a Bielorrusia"

Al mismo tiempo, Putin volvió a recordar el silencio de los países occidentales tras el aterrizaje forzoso del avión del entonces mandatario boliviano Evo Morales en 2013. "Le pidieron que se bajara del avión y lo registraron. [El avión de un] jefe de Estado. Nadie lo recuerda, como si nunca hubiera sucedido. Pero sucedió. Y por cierto, [los aterrizajes forzosos] tuvieron lugar más de una vez, y no solo con el avión de este presidente", aseveró Putin.

Por otra parte, el presidente ruso también indicó que la OTAN "está en peligro" si cree que Rusia ayudó de alguna manera a Bielorrusia en el incidente del vuelo de Ryanair. "Vi las declaraciones de los líderes de la OTAN de que, probablemente, Rusia participó. Bueno, [...] puedo decirles: la OTAN está en peligro si los líderes de la OTAN hacen tales declaraciones. Esto significa que la gente simplemente no comprende cómo ocurren tales procesos", aseveró.

Putin señaló que, según le dijo el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, Minsk no planeó esta operación y que recibió la información sobre Protasévich a bordo del avión de Ryanair solo cuando la nave ya se encontraba en el territorio de Bielorrusia.