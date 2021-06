Putin explica qué resultados espera de su reunión con Biden

El presidente ruso, Vladímir Putin, comentó este viernes su próxima reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y afirmó que espera que tenga "un resultado positivo".

El mandatario ruso dijo durante una entrevista con Perviy kanal que Biden "es una persona con mucha experiencia" que ha estado "toda su vida en política".

Indicó que no espera ningún gran avance en las relaciones ruso-estadounidenses y "nada que pudiera sorprendernos a todos con sus resultados". "Pero [el hecho] que nos reunamos, que hablemos de las oportunidades para restaurar las relaciones bilaterales, hablemos de las cuestiones que son de interés mutuo para nosotros, y [hay] no pocas cuestiones, por cierto, no es malo en sí mismo", declaró el presidente.

"Espero un resultado positivo. Espero que se establezcan las condiciones para dar los siguientes pasos para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses y resolver tales cuestiones que afrontan nuestros países" y la comunidad internacional, señaló.

La cumbre tendrá lugar el 16 de junio en Ginebra y se espera que ambos líderes aborden la estabilidad estratégica, el desarme y la pandemia, entre otros temas.

Será la primera reunión cara a cara entre los dos jefes de Estado desde la toma de posesión de Biden. Desde el Kremlin comunicaron que los mandatarios planean discutir el estado y las perspectivas de desarrollo de las relaciones entre Rusia y EE.UU., temas de estabilidad estratégica y de actualidad en la agenda internacional, incluida la lucha contra la pandemia de coronavirus y la solución de conflictos regionales. El 30 de mayo, Biden anunció que tiene la intención de plantear en la reunión, en particular, el tema de las violaciones de derechos humanos.