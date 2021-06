Una mujer se infecta con la bacteria 'comecarne' tras nadar en una playa en Florida

Una estadounidense contrajo la bacteria 'Vibrio vulnificus', más conocida como la bacteria 'comecarne', mientras se bañaba en la playa de Fort Myers, en Florida.

"Me había dado una ducha esa mañana y me había afeitado las piernas. La parte inferior de las piernas. Me desperté a la mañana siguiente y noté manchas y ardor en la piel. Se sentía como si lo hubieran quemado en un incendio", dijo Michelle Schrowe, citada por la cadena NBC2. En un hospital se reveló que su piel estaba infectada con este tipo de bacteria, que se extiende por el tejido celular subcutáneo.

Cliff Renk, profesor de microbiología de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, explicó que el microorganismo es común en las costas del golfo de México durante los meses de verano, con "concentraciones más altas en los meses más cálidos".

La bacteria 'comecarne' puede contraerse al comer ostras y otros pescados y mariscos crudos o poco cocidos, así como a través de una herida abierta que entre en contacto con esos productos, sus jugos o salpicaduras, o con el agua salada o salobre que contengan. Las personas con afecciones subyacentes como diabetes, enfermedad hepática o inmunodeficiencia tienen más probabilidades de infectarse.

Esta semana, científicos estadounidenses expresaron su preocupación por la posibilidad de que el cambio climático contribuya a una mayor y más rápida propagación de patógenos tan peligrosos como la bacteria 'comecarne', 'Vibrio vulnificus', y la ameba 'Naegleria fowleri', descrita con frecuencia como 'comecerebros'.