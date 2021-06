Descubren los restos del dinosaurio más grande de Australia y uno de los de mayor tamaño del mundo

Tras 15 años de investigación, los especialistas del Museo de Queensland y del Museo de Historia Natural de Eromanga en Australia han confirmado que los huesos hallados en las afueras del estado de Queensland pertenecieron al dinosaurio más grande que haya vivido en el país.

El paleontólogo Scott Hocknull detalló que los restos encontrados en 2006 son del Australotitan cooperensis, que vivió durante el período Cretácico, entre 92 y 96 millones de años atrás. Se calcula que la especie medía entre 5 y 6,5 metros de alto y alcanzaba de 25 a 30 metros de longitud, cuyas dimensiones lo sitúan entre los más grandes de la historia. "No es el más grande del mundo, pero sin duda está entre los primeros diez", expresó.

Respecto al peso, todavía no hay datos precisos, aunque el especialista estimó que podría haber tenido entre 50 y 70 toneladas, lo que lo ubicaría entre los saurópodos más pesados.

"En Australia, es sin duda el animal más grande que ha caminado. Es enorme, es una bestia fantástica. Imagínense algo del tamaño de una cancha de baloncesto caminando por la Tierra", comentó Hocknull.

Además, explicó que para asegurarse de que era una especie diferente tuvieron que "comparar sus huesos con los de otras especies de Queensland" y del resto del mundo, lo que caracterizó como "una tarea larga y laboriosa". Para ello, el equipo utilizó nueva tecnología digital con la que escaneó en 3D cada hueso y así logró compararlos con los restos de otros dinosaurios. Según el experto, este descubrimiento es solamente "la punta del iceberg".

Por otra parte, Hocknull considera que podría haber variedades aún más grandes que todavía no han sido descubiertas. "Una de las preguntas que siempre me hago es qué [especie] se comía a los que se alimentaban de plantas", cuestionó, tras agregar que por el momento no tienen ninguna evidencia de ellos.

"Eso es emocionante porque significa que debe haber otra gran historia por ahí. Piensen en ello como una escena del crimen de 95 millones de años de antigüedad, donde tienes todas las pruebas y todos los testigos están muertos. Hay huesos de ellos por todas partes, esparcidos, y estás tratando de armar un rompecabezas en el que no tienes la imagen", analizó.

El hallazgo

Los huesos del dinosaurio fueron descubiertos en 2006 por la paleontóloga Robyn Mackenzie y su esposo en su propiedad de Eromanga, al sudoeste de Queensland, y según la especialista, esos pedazos de huesos no les daban idea del tamaño del animal.