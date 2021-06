YouTube expande las funciones de sus videos cortos para competir con TikTok

De ahora en más, según anunció recientemente YouTube, será posible usar sus videos para transformarlos en audios 'cortos' (Shorts, en inglés). La plataforma le aseguró a The Verge que esa función ya está disponible en nuevos mercados, como parte del lanzamiento de Shorts en el Reino Unido, Canadá y varios países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y Venezuela.

"El audio de cualquier video de formato largo elegible en YouTube se puede usar para crear un Short, y cada Short que se haga con ese audio se atribuirá y vinculará al original del creador, desde la página dinámica de Shorts", explicó la compañía. "Vincular tus videos originales te brinda una gran oportunidad para que las nuevas audiencias descubran e interactúen con tu contenido de una manera novedosa".

Con esta nueva función, YouTube diversifica sus Shorts y le presenta una mayor competencia a TikTok, cuya fortaleza principal son justamente sus videos cortos y dinámicos, capaces de utilizar audios de los videos de creados por otras personas.

Ahora los usuarios de YouTube Shorts podrán extraer sonidos de otros videos de la plataforma, así como de una biblioteca de música sujeta a licencia. La función canalizará a quienes así lo quieran hacia la nueva función de Shorts, a través de un botón, llamado "Crear", que en la aplicación móvil aparece debajo de los "Me gusta" y "No me gusta". Al hacer clic en él, tendrán la opción de probar en versión corta cualquier audio de video largo. Los espectadores de Shorts también podrán regresar al video original en YouTube.

Según concluyó el líder de productos de YouTube para Shorts, Todd Sherman, "esta función permitirá a los creadores de clips largos "beneficiarse, al permitir que la comunidad encuentre algo interesante en sus videos".