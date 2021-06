Una pareja lesbiana demanda a un zoo por no permitirle usar un cupón de descuento dirigido a "un hombre y una mujer"

Una pareja lesbiana presentó una demanda contra Chimelong Safari Park, en la ciudad china de Guangzhou, y el proveedor de servicios de viajes Ctrip después de que el zoológico no les permitiera usar un paquete de descuentos aplicable solo a "un hombre y a una mujer".

Las demandantes decidieron visitar el parque el pasado 21 de mayo, fecha cuando en China se celebra un San Valentín no oficial, tras adquirir "un paquete para parejas" que debía concederles una rebaja de 90 yuanes (14 dólares). Sin embargo, los empleados del zoo les denegaron la entrada argumentando que el descuento solo hacía referencia a "un hombre y una mujer", reporta South China Morning Post.

Las mujeres intentaron durante dos horas hacer valer su derecho al descuento, pero sin éxito. "Todas las parejas que conocemos son un hombre y una mujer... Si tienen un caso especial, ¿por qué no se informaron claramente antes de comprar el billete?", les dijo un trabajador del parque.

Aunque Ctrip les reembolsó posteriormente el dinero del cupón, el safari no les devolvió el importe de la entrada, a pesar de que las afectadas trataron de ponerse en contacto con el parque a través de sus redes sociales.

"No quiero que mi novia piense que estar en una relación conmigo significa tolerar la injusticia. Quiero que no se discrimine nuestro amor y que no se pase por alto el amor en nuestra comunidad", explicó una de las mujeres, que decidió no revelar su identidad.

Mientras, Zhong Wen, abogada de la pareja, asegura que las compañías demandadas violaron las condiciones del contrato con sus clientes al negar se a prestarles servicio basándose en una cláusula discriminatoria.