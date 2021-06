¿Un nuevo GameStop?: Lockheed Martin se ve en el foco de atención de inversores de Reddit a causa de los ovnis

La corporación estadounidense Lockheed Martin podría ser un nuevo objetivo del grupo de inversores minoristas de Reddit que sacudieron las bolsas inflando los precios de GameStop y otras empresas este año.

Las acciones del fabricante de aeronaves de transporte militar y cazas de quinta generación, como el F-22A Raptor y el F-35 Lightning II, se encuentran en el foco de atención del subforo r/wallstreetbets a la espera de que se publique el esperado informe de los servicios secretos de EE.UU. sobre los ovnis.

Cualquier explicación del fenómeno de los ovnis causa un crecimiento de los precios de las acciones de empresas de defensa, según un análisis publicado en el subforo el mes pasado.

El autor recogió varios casos de avistamiento de objetos voladores que violaban las reglas de la física y mencionó un programa secreto de EE.UU. investigación de los ovnis, además de la esperada divulgación del informe encargado por el expresidente Donald Trump, que se espera que tenga lugar antes del 25 de junio.



En el análisis se asegura que la información que pruebe que la humanidad no está sola en el Universo podría despertar reacciones de emoción y pánico y mucha gente podría querer comprar armas o instar al Gobierno a impulsar el gasto en las Fuerzas Armadas.

El investigador admite tres explicaciones para los ovnis —la existencia alienígenas, los avances tecnológicos de Rusia o China y un programa de tecnologías secretas de EE.UU.— cada una de las cuales exigiría un aumento del presupuesto militar de EE.UU. De ahí que haya que invertir en la industria de defensa, precisamente en compañías como Lockheed Martin, Raytheon y Boeing.

En pocas horas la publicación del análisis ganó muchos puntos de apoyo y miles de comentarios. Y precisamente Lockheed Martin se convirtió en el objeto de inversión más popular en la comunidad.

El medio Benzinga prestó atención a la publicación el domingo pasado y al hecho de que las ventas de acciones de Lockheed habían mostrado un crecimiento inesperado en los últimos días.



Conforme a datos de Yahoo Finance, el 3 y el 4 de junio las ventas incluyeron 1,65 y 1,84 millones de acciones respectivamente, por encima del promedio para los valores de esta compañía.

¿Es posible que se repita el escenario de GameStop?

Algunos analistas creen que es poco probable que las acciones de Lockheed Martin se disparen como las de GameStop o AMC Entertainment, en primer lugar, porque la capitalización del fabricante de armas es mucho mayor: 109.530 millones de dólares, en comparación con los 17.580 de GameStop, que saltó más de 10 veces gracias a los especuladores de Reddit en enero pasado.



Además, no se han hecho tantas apuestas bajistas en las acciones de Lockheed como en otras compañías apuntadas por la comunidad.

"La capitalización de Lockheed es cinco veces mayor que la de GameStop y no será fácil para los inversores minoristas impulsar las acciones. Estos valores forman parte de carteras mayoristas y no cuentan con tantas posiciones cortas que provoquen un crecimiento autoreforzado", Albert Koroev, experto sénior de BCS Financial Group, comentó a RBC.

El director de análisis de la compañía de inversiones Freedom Finance, Vadim Merkúlov tampoco espera serias fluctuaciones de precios, pero admite que los minoristas podrían causar el crecimiento de los precios de las acciones de Lockheed a corto plazo.

