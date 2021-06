Calculan el peso de todo el SARS-CoV-2 acumulado en el mundo

Un equipo de científicos ha calculado el peso que tendrían las partículas de SARS-CoV-2 que circulan actualmente en los pacientes infectados en todo el mundo si se reunieran en un solo lugar, según un estudio publicado a inicios de mes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los investigadores calcularon que cada individuo contagiado porta entre 10.000 millones y 100.000 millones de partículas individuales del coronavirus en el pico de su infección. Tomando en cuenta los casos totales de personas contagiadas, llegaron a la conclusión de que la masa colectiva de partículas del virus es de entre 100 gramos y 10 kilos, equivalentes al peso de una manzana y el de un bebé de un año.

Los especialistas enfatizaron que aunque la cifra sea pequeña no significa que sea insignificante. "Tomando una visión desde un contexto histórico más amplio, desde el punto de vista del apalancamiento, una bomba atómica tiene menos de 100 kg de material fisionable. Y, sin embargo, miren la destrucción que se produjo", explicaron a Live Science los autores de la investigación, Ron Milo y Ron Sender, en referencia a los estragos que está dejando la pandemia en el mundo.

Para calcular la cantidad de virus que puede portar cada persona, los investigadores se basaron en mediciones previas tomadas en monos Rhesus de órganos susceptibles como los pulmones, amígdalas, ganglios linfáticos y sistema digestivo. Sabiendo que cada partícula tiene una masa de 1 femtogramo (una milbillonésima parte de gramo), concluyeron que en el pico de la infección cada persona transporta alrededor de 1 a 10 microgramos de partículas virales.

Pero más allá de lo curioso de estos datos, la investigación ayudó al equipo a comprender mejor lo que sucede en el cuerpo durante la enfermedad, como cuántas células se están infectando y la rapidez con la que el virus puede evolucionar. Así, también descubrieron que el coronavirus puede generar alrededor de tres mutaciones por mes en todo su genoma.

Otro de los hallazgos importantes de los científicos fue que se evidenció una gran variación de cantidad de partículas virales entre las personas con covid-19, de hecho, algunos pacientes pueden tener millones de veces más de estas partículas en sus cuerpos que otros.

"Sabemos que las personas con baja carga viral tienen menos posibilidades de infectar a otras", dijeron los autores, aunque recordaron que todavía no está claro si los superpropagadores difunden más rápidamente el virus por razones biológicas o razones sociológicas, por lo que esperan que su trabajo impulse nuevas investigaciones y experimentos.